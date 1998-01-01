Новости Новость о снижении цен в турецких отелях «взбудоражила» туристов Эксперты комментируют информацию о причинах и последствиях появления большого числа спецпредложений на турецком направлении

Отели Турции после сильного повышения цен в преддверии высокого сезона сейчас недосчитались части клиентов и снижают цены на июль и август, чтобы привлечь российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Отметим, что вчера эта новость со ссылкой на АТОР была широко растиражирована российскими СМИ и даже держалась некоторое время в топ-5 новостей Яндекса. В итоге, как сообщили нам в одном из столичных турагентств, «к нам в течение вторника поступило более десяти звонков с просьбой продать путевку в Турцию по «сниженной цене». В ассоциации отметили, что СПО (спецпредложения отелей)сейчас в первую очередь предлагают отели, столкнувшиеся с недозагрузкой из-за повышения цен. "Загрузка курортов анталийского побережья во второй половине 2019 года не будет максимальной, даже на пике сезона она составит 70-90%. Некоторые отели на фоне успешного сезона-2018 слишком резко подняли цены, сейчас они пытаются исправить ситуацию, снижая цены и надеясь на бронирования lastminute", — рассказали в АТОР. В ассоциации добавили, что у отельеров, работающих с европейскими туристами, меньше проблем, поскольку за счет бронирований "в последний момент" у них есть шанс заполнить пустые комнаты. В отличие от европейцев, россияне готовы ехать только при снижении цены. "Из-за снижения спроса на июль-август спецпредложения выставлены практически по всем курортам Турции. В зависимости от загрузки, гостиницы дают скидки в 10-15%, но на определенные даты", — сообщили в АТОР со ссылкой на участников рынка. Как отмечают туроператоры, Турция – безусловный лидер сезона-2019, порядка 44% продаж приходится на это направление. "Но динамика спроса на июль-август сдержанная из-за традиционно высоких цен в этот период. "Золотыми" месяцами для Турции были май и июнь из-за более доступной стоимости туров", — отметили в ассоциации. По данным участников рынка, сейчас у российских туристов востребованы туры по цене от 400 до 455 евро на человека в Анталью на 9 дней/10 ночей. Но если в мае и июне были востребованы отели 5*, то на вторую половину сезона спрос сместился в пользу качественных 4*. В то же время, по мнению туроператоров, за счет более привлекательных цен в сентябре-октябре Турция сможет отыграть снижение спроса в середине сезона. На данный момент продажи туров на бархатный период соответствуют прошлогодним или идут с опережением до 10-15%. Правда, участники рынка сразу обращают внимание, что эти предложения касаются определенных дат и носят «ограниченный срок действия»: «Сейчас отели дают СПО в глубину, но потом могут снять это предложение по мере заполненности и не продлевать», – описывают ситуацию эксперты туроператора «Библио Глобус». По словам руководителя отдела по связям с общественностью туроператора CoralTravel Марины Макарковой, из-за снижения спроса на июль-август СПО выставлены практически по всем курортам Турции. По оценке специалистов туроператора «Интурист», речь не идет о резком снижении цен на турецком направлении. Как поясняют эксперты, «впечатление, что цены пошли вниз», создают два фактора: СПО отелей, которые выставляются на определенные даты, и активная маркетинговая политика самих туроператоров, которые стимулируют спрос скидками и акциями». С мнением о том, что на турецком направлении «цены не фиксированы и динамичны» и в любой момент могут появиться СПО, согласны и в ANEX Tour. Специалисты компании подчеркивают традиционную гибкость турецкихотельеров, способных вовремя оценить спрос и скорректировать ценовое предложение по ходу сезона. По мнению представителей туроператора TEZ Tour, появление предложений по сниженным ценам может быть связано с избытком авиаперевозки на турецком направлении. В свою очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», рассказал нашему корреспонденту: «Некоторые турецкие отели сейчас действительно снижают цены на проживание, желая привлечь больше туристов. Это делают те, кто поднял цены на 10% в момент перевода цен из доллара США в евро. Примерно 20-25% анталийскихотельеров в результате этого недальновидного решения недополучили своих туристов. Остальные игроки рынка поступили мудро, подняв стоимость проживания на 3-5%, рынок этого даже не заметил. Их и выбирали туристы, потому что цены на туры раннего бронирования были очень привлекательные. А те, кто выбрал повышение цен на 10%, сейчас пытаются «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда». «Конечно, мы будем ориентировать клиентов на эти отели, но, как я уже сказал, многие приобрели туры по раннему бронированию, а доля туров last-minute очень невысока, поэтому скачка бронирований ожидать не стоит», - заключил эксперт. Отметим, что по итогам года в Турции ожидают более шести млн российских туристов. За пять месяцев этого года в стране отдохнуло около 1,7 млн россиян, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. /TOURBUS.RU

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