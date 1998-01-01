Новости Александр Цандекиди: «Драки или потасовки в аэропорту Салоник не было» Глава компании «Музенидис Трэвел» прокомментировал информацию ряда СМИ о сегодняшней массовой драке с участием пассажиров задержанного в Греции рейса

Сегодня телеканал РЕН ТВ обнародовал видеозапись потасовки между сотрудником аэропорта и российскими туристами,вылетавшими после отдыха в Греции. Телеканал сообщил, что инцидент произошёл сегодня утром в здании аэропорта в Салониках, откуда должен был вылететь в Волгоград рейс авиакомпании Ellinair. Вылет задержали из-за технических неполадок с самолётом. Около часа туристы провели на взлётной полосе, затем ещё несколько часов в терминале. Попытка выяснить, когда им удастся отправиться домой, закончилась для россиян потасовкой с сотрудником аэропорта. Как комментирует телеканал, на записи видно, что мужчине не понравилось, что диалог с ним отдыхающие снимают на мобильный телефон. Он начал расталкивать стоящих перед ним женщин, при этом одной из них выкрутил руки, а затем напал на снимавшего происходящее очевидца. По данным телеканала, после того как оборвалась съёмка, в аэропорту произошла драка. По данным «Пятого канала», в настоящее время в ЧП разбираются сотрудники российского консульства. По информации дипломатов, после потасовки был задержан один из россиян, но впоследствии отпущен. Гендиректор компании туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди между тем подтвердил сегодня «Интерфаксу», что туристы из Волгограда действительно со вчерашнего позднего вечера не могут вылететь из аэропорта города Салоники. Самолет авиакомпании Ellinair должен был вылететь из Салоников в Волгоград 16 июля в 23:45. «Рейс Салоники - Волгоград авиакомпании Ellinair был сначала задержан, а потом отменен из-за технической неисправности воздушного судна. Всех туристов, 144 пассажира, обеспечили напитками и горячим питанием незамедлительно, даже раньше, чем того требует воздушный кодекс РФ. Планировалась замена воздушного судна через 3-4 часа, но этого тоже не произошло по техническим причинам. После этого, в рамках воздушного кодекса РФ, российским туристам предложили разместиться в отеле», — рассказал он. Как отметил г-н Цандекиди, часть пассажиров рейса согласилась отправиться в отель, их поселили в гостиницу категории 5* в Салониках. «Оставшаяся половина по непонятным нам причинам с недоверием отнеслась к предложению, им почему-то казалось, что никто в Волгоград их не вывезет, поэтому они отказались и остались в аэропорту. Туристы вызвали генконсула, который прибыл и успокоил их. После этого они тоже отправились в отель», — пояснил руководитель туроператора. «Драки или потасовки как таковой не было. Несколько самых активных пассажиров начали производить видеосъемку. В соответствии с законодательством Евросоюза запрещена фото- и видеосъемка в общественных местах, съемка людей без их согласия. В соответствии с законодательством Греции запрещена съемка на территории аэропорта. Почти все пассажиры адекватно восприняли запрет и убрали телефоны. Один из сотрудников службы безопасности аэропорта подошел к самому активному пассажиру, взял его за руку, в которой был телефон, и пытался ее опустить. К слову, никого за эти нарушения не задерживали», — отметил г-н Цандекиди. Руководитель туркомпании добавил, что вся ситуация остается под контролем «Музенидис Трэвел». «Ориентировочное новое время вылета из Греции в Волгоград –15:45 по местному времени. Таким образом, задержка рейса составит примерно 16 часов», — заключил эксперт. /TOURBUS.RU

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