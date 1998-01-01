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17 июля
Голосование за номинантов главной премии в области делового туризма набирает обороты
В этом году состав Экспертного совета десятой юбилейной премии Russian Business Travel & MICE Award решено значительно расширить
С 1 июля по 15 сентября на официальном сайте Ежегодной профессиональной премии Russian Business Travel & MICE Award проходит открытое онлайн - голосование за заявленных номинантов.
Их в этом году 175 и это рекордное количество желающих побороться за престижные награды. Премия RBT&MA2019-2019 - юбилейная, проводится уже 10-й раз.
С каждым годом это знаковое мероприятие привлекает все большее внимание и интерес как со стороны профессиональных участников event-рынка и MICE, представителей СМИ, так и клиентов, ключевых заказчиков мероприятий.
Рекордсменом по количеству номинантов традиционно стала номинация «Лучшая региональная конгрессная гостиница», где на победу претендуют 39 отелей из всех регионов страны.
Участвовать в голосовании могут все желающие: и участники рынка делового туризма и MICE, и корпоративные заказчики, и бизнес-путешественники.
Голосовать
Десятая юбилейная торжественная церемония награждения победителей и лауреатов пройдет 10 октября в рамках самого масштабного события индустрии встреч Всероссийского Дня MICE и объединит всех участников отрасли: представителей властных структур, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.
Подробная информация на сайтах mice-award.ru и miceday.ru
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