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17 июля
Голосование за номинантов главной премии в области делового туризма набирает обороты

В этом году состав Экспертного совета десятой юбилейной премии Russian Business Travel & MICE Award решено значительно расширить


С 1 июля по 15 сентября на официальном сайте Ежегодной профессиональной премии Russian Business Travel & MICE Award  проходит открытое онлайн - голосование за заявленных номинантов. 

Их в этом году 175  и это рекордное количество желающих побороться за престижные награды.  Премия RBT&MA2019-2019  - юбилейная, проводится уже  10-й раз.

С каждым годом это  знаковое мероприятие  привлекает все большее внимание и интерес как со стороны профессиональных участников  event-рынка и MICE, представителей СМИ, так и клиентов, ключевых заказчиков мероприятий.

Ежегодно в рамках торжественной церемонии  Russian Business Travel & MICE Award  подводятся  итоги и вручаются награды в основных и специальных номинациях.
В этом году их всего 12 и в каждой представлены от  9 до 21 номинанта.

Рекордсменом по количеству номинантов традиционно стала  номинация «Лучшая региональная конгрессная гостиница»,  где на победу претендуют 39 отелей из всех регионов страны.
В номинации  «Лучший организатор инсентив-программ в Италии», которую учредил партнер премии - Национальное  агентство  Италии по туризму (ENIT), заявлено девять  номинантов. 
За первые две недели  народного голосования компании-номинанты получили  более  44  тысяч голосов.

Участвовать в голосовании могут  все желающие: и участники рынка делового туризма и MICE, и корпоративные заказчики, и бизнес-путешественники. 
Действует правило: с одного IP-адреса можно проголосовать не более одного раза в день по каждой номинации.

Голосовать

Победители и лауреаты в каждой номинации будут определяться по двум критериям – результатам народного голосования и решению  Экспертного совета премии.

В связи с юбилеем премии организаторы формируют расширенный состав Экспертного совета. Приглашены самые опытные игроки рынка MICE, а также корпоративные клиенты, общее число экспертов – сто человек.  Эта мера дает  возможность профессиональной, объективной и независимой оценки номинантов для выбора лучших и достойнейших в индустрии MICE.
Состав Экспертного совета можно посмотреть здесь: http://www.mice-award.ru/ru/expert-advice/

 

Десятая юбилейная  торжественная церемония награждения победителей и лауреатов пройдет 10 октября  в рамках самого масштабного события индустрии встреч Всероссийского Дня MICE и объединит всех участников отрасли: представителей властных структур, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.
Весь день участников форума ждут доклады и дискуссии на актуальные темы, воркшопы по продуктам, новые полезные встречи, современный формат баттлов и   признание лучших представителей отрасли. 

 

Подробная информация на сайтах mice-award.ru и miceday.ru
По  всем интересующим вопросам:  Ирина Ильина award@tourbus.ru +7 (916) 602-02-03


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