Голосование за номинантов главной премии в области делового туризма набирает обороты

С 1 июля по 15 сентября на официальном сайте Ежегодной профессиональной премии Russian Business Travel & MICE Award проходит открытое онлайн - голосование за заявленных номинантов.

Их в этом году 175 и это рекордное количество желающих побороться за престижные награды. Премия RBT&MA2019-2019 - юбилейная, проводится уже 10-й раз.





С каждым годом это знаковое мероприятие привлекает все большее внимание и интерес как со стороны профессиональных участников event-рынка и MICE, представителей СМИ, так и клиентов, ключевых заказчиков мероприятий.



Ежегодно в рамках торжественной церемонии Russian Business Travel & MICE Award подводятся итоги и вручаются награды в основных и специальных номинациях.

В этом году их всего 12 и в каждой представлены от 9 до 21 номинанта.





Рекордсменом по количеству номинантов традиционно стала номинация «Лучшая региональная конгрессная гостиница», где на победу претендуют 39 отелей из всех регионов страны.

В номинации «Лучший организатор инсентив-программ в Италии», которую учредил партнер премии - Национальное агентство Италии по туризму (ENIT), заявлено девять номинантов.

За первые две недели народного голосования компании-номинанты получили более 44 тысяч голосов.





Участвовать в голосовании могут все желающие: и участники рынка делового туризма и MICE, и корпоративные заказчики, и бизнес-путешественники.

Действует правило: с одного IP-адреса можно проголосовать не более одного раза в день по каждой номинации.

Голосовать



Победители и лауреаты в каждой номинации будут определяться по двум критериям – результатам народного голосования и решению Экспертного совета премии.



В связи с юбилеем премии организаторы формируют расширенный состав Экспертного совета. Приглашены самые опытные игроки рынка MICE, а также корпоративные клиенты, общее число экспертов – сто человек. Эта мера дает возможность профессиональной, объективной и независимой оценки номинантов для выбора лучших и достойнейших в индустрии MICE.

Состав Экспертного совета можно посмотреть здесь: http://www.mice-award.ru/ru/expert-advice/

Десятая юбилейная торжественная церемония награждения победителей и лауреатов пройдет 10 октября в рамках самого масштабного события индустрии встреч Всероссийского Дня MICE и объединит всех участников отрасли: представителей властных структур, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.

Весь день участников форума ждут доклады и дискуссии на актуальные темы, воркшопы по продуктам, новые полезные встречи, современный формат баттлов и признание лучших представителей отрасли.

Подробная информация на сайтах mice-award.ru и miceday.ru

По всем интересующим вопросам: Ирина Ильина award@tourbus.ru +7 (916) 602-02-03