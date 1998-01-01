Новости Большой фестиваль Италии - 2019 стал грандиозным праздником туризма, искусства и кулинарии 83 тысячи москвичей и гостей столицы посетили в минувшие выходные Grand Italia Fest - 2019

В минувшие выходные в московском саду «Эрмитаж» в третий раз прошел третий Большой фестиваль Италии/GrandItaliaFest, организованный по инициативе Национального агентства Италии по туризму (ENIT) под патронатом посольства Италии в Москве при поддержке правительства Москвы. Каждый год фестиваль привлекает внимание все большего количества москвичей и гостей столицы – и в этом побит новый рекорд – 83 тыс. посетителей за два дня, которых не остановила даже погода - впервые в истории мероприятия стояла очередь даже на вход в сад «Эрмитаж». В торжественном открытии фестиваля приняли участие Джорджо Пальмуччи – президент Национального агентства Италии по туризму (ЭНИТ), BальтерФеррара – первый советник oтделa по продвижению итальянской культуры, науки, языка и координации консульской сети посольства Италии в Москве, Франческо Форте – генеральный консул Италии в Москве, Сергей Шпилько – президент Российского союза туриндустрии. Старт фестивалю по традиции дал парад итальянских знаменосцев – непревзойденное шоу итальянского Ренессанса, динамичное и незабываемое зрелище, объединяющее музыку, акробатику и хореографию, задав мероприятию атмосферу национального праздника. Специально для выступления на фестивале из Италии приехали артисты: самый яркий участник проекта «Голос» 2018 Томас Грациозо, харизматичный итальянский рок-певец Давиде де Григорио, певец и композитор Алекс Гасп, итальянский маэстро в третьем поколении Робертоне, спинто-тенор МиркоМатараццо, талантливый исполнитель и автор песен ФабиоМассано, участница программы «Голос Болгарии» МарилуПенсабене, поп-исполнитель Амаретти и другие. Кульминацией стало выступление хедлайнера - итальянского поп-дуэтаJalisse, солистами которого являются АлессандраДрусиан и Фабио Риччи. Ошеломительным успехом пользовались две новые площадки фестиваля. Первая – Hello! Italy. PublicTalks - прошла в формате публичных встреч со звездными спикерами, каждый из которых поделился вдохновляющими историями и удивительными впечатлениями о «своей Италии». На второй же площадке-новинке этого года – Music&StandUp – все происходило наоборот: здесь уже итальянцы делились своими впечатлениями о России. Под уморительные рассказы иностранцев зрители смеялись до слез. Не уступала по популярности и PiazzadelGusto, где можно было попробовать традиционные итальянские блюда, приготовленные итальянскими шеф-поварами лучших ресторанов Москвы. А кому недостаточно было только насладиться вкусом, а хотелось еще и повторить его самим – отправлялись на кулинарные мастер-классы. Одним из традиционных интеллектуальных развлечений Большого фестиваля Италии является квест. На этот раз участники проходили испытание под названием «По следам картины Да Винчи», где знакомились с творчеством великого художника, отправляясь на поиски преступника, похитившего его картину. Немного остудить эмоции вкусным итальянским лимонадом и отдохнуть можно было в лаундж-зоне партнера фестиваля Sanpellegrino. Одной из центральных площадок фестиваля, вкоторой активно принимали участие и дети, и взрослые, была Давильня винограда – всем хотелось повторить известный танец Адриано Челентано из фильма «Укрощение строптивого». Гости танцевали под итальянскую музыку и соревновались, кто больше выдавит сока, и в итоге за два дня ушло более 1000 кг винограда! Помимо развлекательной и гастрономической программы, много внимания на фестивале было уделено образовательным мероприятиям. Работал кинолекторий, где в течение двух дней можно было послушать интересные лекции об искусстве, истории и культурном наследии Италии, а также посмотреть итальянские короткометражные и документальные фильмы от студии «ПилотКино». Освоить азы итальянского языка и узнать истинное значение итальянских жестов и популярных фраз посетителям помогли преподаватели от CentroItalianodiCultura. Любители творчества в зоне ItaliaDell’Arte могли посетить художественные мастер-классы. Вдохновившись Италией на различных площадках фестиваля, можно было прямо на мероприятии в зоне TravelМаркет подобрать себе тур в Италию, воспользовавшись помощью специалистов. Например, туроператор OblakaTravel предлагал эксклюзивную программу по гастрономической Италии. А в зоне MercatoItaliano у гостей была возможность приобрести различные итальянские продукты и товары. По многочисленным отзывам посетителей, Большой фестиваль Италии подарил много ярких положительных эмоций не только гостям, но и артистам, которые охотно делились своими впечатлениями с посетителями праздника. Организаторы пообещали продолжать развивать и совершенствовать полюбившийся уже многим Большой фестиваль Италии/GrandItaliaFest. /TOURBUS.RU

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