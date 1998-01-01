Власти Бали начали «охоту» на российских гидов-нелегалов

Наши эксперты комментируют начавшуюся кампанию по выявлению российских гидов, незаконно работающих на балийских курортах

Власти Бали намерены провести рейды по поимке и последующему аресту нелегальных российских гидов, которые работают на курортах острова, - сообщил местный портал Coconuts Bali.

"Проблема нелицензированных гидов на курортах Бали появилась давно, но только сейчас она достигла своего пика, поскольку количество таких гидов, большинство которых из России, выросло многократно за последний год.

Переориентация на российский рынок с целью увеличить турпоток на Бали из РФ привела к тому, что местные жители нанимают россиян на работу. Это негативно сказывается на туристическом имидже острова", — пишет издание.

Как отмечает портал, власти Бали приняли решение создать рабочую группу, которая займется отслеживанием нелегальных гидов-иностранцев. Все они будут арестованы и депортированы на родину.

"Многие иностранцы приезжают на Бали по рабочей визе, например, в качестве инструктора по дайвингу или сотрудника турагентства, но потом решают остаться на острове и зарабатывать гидом для туристов из своей страны.

Чтобы работать по этой специальности необходимо получить сертификат гида на Бали. Нелегалы, минуя этот процесс, отнимают работу профессионалов", — цитирует портал представителя индонезийской Ассоциации гидов (HPI) Bali Ньомана Суарму.

По его словам, это только одна часть проблемы, вторая – незнание основ балийской истории и культуры. "Они могут пропустить ряд храмов острова или дать неточные описания достопримечательностям", — добавил он.

Комментируя эту публикацию, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туроператора ART Tour, в интервью нашему порталу отметил: «Увы, среди наших соотечественников действительно немало авантюристов, которых привлекает не высокая оплата работы гида (поверьте, это не так), а романтика тропической жизни, вечное лето, умеренные цены на Бали, а также возможность получения международного опыта, языковая практика.

Некоторые присматриваются, чего греха таить, и к возможности найти богатого спутника или спутницу жизни из числа не бедных туристов, облюбовавших лучшие курорты острова.

В любом случае, чтобы ими не двигало, это чревато большими неприятностями. И об этом следует помнить всем, кто планирует нелегально работать в любой стране.





Наши клиенты, привыкшие получать лучший сервис и доверяющие нашему опыту точно не будут связываться с "уличными" гидами, в том числе русскоязычными, да и наши партнеры из принимающей компании заранее предупреждают об этой опасности, и всегда с радостью готовы предложить свои лицензированные услуги по весьма доступным ценам».



Отметим, что, по данным Центрального статистического агентства Индонезии (BPS), с января по май Бали посетили около 64 тыс. российских туристов, тогда как за аналогичный период прошлого года – 56 тыс.

/TOURBUS.RU