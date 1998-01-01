Новости Горячие новости Воздушное пространство Пакистана вновь открыто/ В Сочи - смерчи и ливни/ «Победа» начала полеты из столицы на Алтай

Воздушное пространство Пакистана вновь открыто Воздушное пространство Пакистана после нескольких месяцев ограничений вновь открыто для рейсов гражданской авиации, сообщает местное авиационное управление. "Воздушное пространство Пакистана открыто для всех видов гражданского движения по опубликованным маршрутам ОВД (службы воздушного движения)", — говорится в уведомлении для летчиков (NOTAMS), опубликованном сегодня на сайте управления гражданской авиации Пакистана. Напомним, что в феврале авиационные власти Индии и Пакистана объявили о закрытии неба над приграничными областями из-за обострения конфликта между двумя странами. Пакистан также приостановил внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада и Сиалкота. В свою очередь, власти Индии закрыли воздушное пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар. Это стало неожиданностью для перевозчиков и потребовало от них резко менять маршруты полетов. Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 26 февраля группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории. 27 февраля пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, территориальную принадлежность которых оспаривают Дели и Исламабад. Власти обеих стран сообщили о сбитых самолетах противника. В Сочи - смерчи и ливни Власти Сочи перевели оперативные и коммунальные службы в круглосуточный режим работы из-за непогоды, сообщает пресс-служба администрации курорта во вторник. "В ближайшие 1-3 часа и до конца дня на участке Магри — Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении. Кроме того, на территории курорта ожидается дождь, местами сильный, ливень с грозой, усиление ветра порывами до 20-22 м/с. На реках и малых водотоках возможен подъём уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоёмов. Также не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. Также сегодня стало известно, что сильный ветер снес крышу летнего кафе в Сочи на железнодорожное полотно. Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в Северо-Кавказской железной дороге, «на месте происшествия ведутся восстановительные работы. Четыре поезда задерживаются на незначительное время". «Победа» начала полеты из столицы на Алтай Авиакомпания "Победа" во вторник выполнила первый регулярный рейс Москва — Горно-Алтайск, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай. Полеты будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. По словам директора аэропорта Горно-Алтайска Сергея Круглова, новый рейс в Москву – это насущная необходимость для республики. "За первое полугодие пассажиропоток здесь вырос на 41%, этот показатель превышает среднеотраслевые в 4,5 раза. И этот показатель, по прогнозам, будет только расти, особенно учитывая перспективы развития", — говорится в сообщении. "У нас сегодня два перевозчика на маршруте Москва – Горно-Алтайск – Москва, ежедневные рейсы на Новосибирск и Красноярск, два раза в неделю летают самолеты на Екатеринбург и Казань – эти направления открыты в текущем году. В проработке маршруты на Санкт-Петербург, Новокузнецк, Омск и Иркутск", — сказал врио главы республики Олег Хорохордин, слова которого приведены в сообщении. Аэропорт Горно-Алтайска был реконструирован за 1 млрд рублей и в декабре 2011 года возобновил работу после 20-летнего перерыва в работе, прямое сообщение с Москвой впервые в истории региона открыто в мае 2012 года. /TOURBUS.RU



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