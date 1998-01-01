Новости Глава Минэкономразвития обсудит вопрос компенсации туроператорам, работавшим на грузинском направлении Наши эксперты обсуждают возможность господдержки операторов, возвращающих средства за аннулированные туры в Грузию

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин пообещал обсудить с Ростуризмом возможность поддержки туроператоров, которые вынуждены возвращать туристам деньги за аннулированные туры в Грузию, - сообщает «Интерфакс». Об этом он заявил вчера на встрече с представителями Торгово-промышленной палаты РФ. Вопрос о возможности выделения компенсаций туроператорам был задан зампредом комитета ТПП по предпринимательству в сфере туризма и главой ассоциации "Турпомощь" Александром Осауленко. Он напомнил, что правительство рассмотрело компенсации для авиаперевозчиков на сумму от 3 млрд рублей, а туристические компании должны провести стопроцентные компенсации туристам за свой счет. При этом он предложил предусмотреть компенсации также для туроператоров на общую сумму от 150 млн рублей, используя механизм субсидирования этих компаний на внутреннем рынке. "Я с Ростуризмом поговорю, который этим занимается, чтобы они мне доложили о ситуации. И если там этих компенсаций нету, то я не думаю, что представители туриндустрии должны быть в более, скажем так, невыгодной ситуации, чем представители авиационной отрасли. Этот вопрос обязательно нужно будет поднять", — сказал в ответ г-н Орешкин. По данным Ростуризма, договоры с туроператорами о поездках в Грузию заключили 4183 человека, с глубиной продаж до конца 2019 года. Из них 1359 туристов аннулировали свои туры и получили компенсацию от туроператоров, 2854 туриста перебронировали свои туры на другие направления. Комментируя заявление министра, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отметил в беседе с нашим корреспондентом: «Заявление г-на Орешкина можно оценить только очень положительно. Правда, нужно понимать, что быстро компенсации никто не выделит. Боюсь ситуация будет схожей с Египтом. Его закрыли четыре года назад и тогда же авиакомпаниям пообещали компенсировать убытки, пока денег никто не получил…» Отметим, что опрошенные нами ранее эксперты отмечали, что потери российских туроператоров от «закрытия» грузинского направления все же нельзя назвать критическими. Так, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», отметил в беседе с нами: «К счастью, ни для одного туроператора на нашем рынке Грузия не является приоритетным направлением и нам не нужно говорить о серьезном материальном уроне для компаний. У большинства она даже не входит в топ направлений. Поэтому, если даже все туристы попросят вернуть полную стоимость тура, туроператоры банкротиться не будут». В свою очередь, Андрей Жарков, генеральный директор компании «Жарков Тур», в беседе с нашим корреспондентом заявил: «С закрытием Грузии уйдет довольно большой сегмент рынка. Грузия – бюджетное направление с богатой культурой и историей, найти ей достойную замену невозможно. При этом речь идет скорее не о материальных потерях, а об убытках, нанесенных культурно-познавательному и гастрономическому сегментам рынка. Наши туристы только-только научились отдыхать по-новому, не проводя все свободное время на пляжах. А если все же затронуть экономическую составляющую вопроса, то, на мой взгляд, все убытки лягут на плечи туроператоров - я сомневаюсь, что грузинские отельеры вернут деньги за отмену проживаний в полном объеме». /TOURBUS.RU

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