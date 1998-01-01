Новости Глава «Турпомощи» услышал претензии к своей работе, но пока что удержался на посту РСТ и АТОР ожидаемо разошлись в оценке итогов вчерашнего заседания наблюдательного совета «Турпомощи», прошедшего под председательством главы Ростуризма Зарины Догузовой

Как сообщают сегодня РСТ и АТОР, вопреки многочисленным прогнозам, вчерашнее заседание наблюдательного совета «Турпомощи», прошедшее под председательством главы Ростуризма Зарины Догузовой и в присутствии заместителя министра экономического развития Сергея Галкина, не привело к отставке ее руководителя Александра Осауленко (на фото). Однако в ходе заседания все же прозвучали многочисленные претензии к его работе, а туроператоры поддержали идею создания рабочей группы, которая проанализирует весь комплекс вопросов, касающихся деятельности организации. В эту группу войдут представители наблюдательного совета, а также отраслевых общественных организаций. Они подготовят материал для следующего заседания, которое может состояться примерно через месяц. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, у обоих ведомств действительно есть претензии к работе ассоциации. В частности, они касаются порядка возмещения ущерба игрокам рынка при остановке деятельности туроператоров. Речь в очередной раз зашла о компенсации расходов авиакомпании «ИрАэро», связанных с вывозом российских туристов с острова Хайнань не оплаченными «Жемчужной рекой» рейсами, но еще до исключения этого туроператора из федерального реестра. «В действующем правовом поле выплата компенсаций авиакомпании «ИрАэро» невозможна. «Турпомощь» действовала законно и абсолютно прозрачно, что подтверждено аудитом, выводами ревизионной комиссии. Это делалось в соответствии с законом и ради сохранения успешного взаимодействия с другими авиакомпаниями. Было бы трудно объяснить им, почему компенсация выплачивается только одной конкретной компании, ведь в аналогичной ситуации оказались и другие перевозчики, вывозившие туристов с Хайнаня», – считает Юрий Барзыкин. «Уставом «Турпомощи» однозначно установлено, что все основные вопросы ассоциации решаются общим собранием. И именно общее собрание три месяца назад переизбрало Александра Осауленко на должность исполнительного директора, – заявил в свою очередь президент РСТ Сергей Шпилько. – Наблюдательный совет неоднократно голосовал за отказ в незаконных выплатах 80 млн рублей авиакомпании «ИрАэро», но регулятор отрасли снова ставит этот вопрос. Налицо конфликт интересов бизнеса и власти. Что тут скажешь? Средства «Турпомощи» – это деньги турбизнеса. Механизм защиты своих интересов у него есть, ибо решения принимаются прямым голосованием. И любое решение, кто бы какое давление на кого ни оказывал, остается на совести голосующих». В свою очередь АТОР, сообщает, что, по его источникам, «в итоге собственного анализа регулятор пришел к выводу о том, что текущая деятельность руководства объединения «Турпомощь» не только не слишком прозрачна, но, самое главное, далека от уставной – то есть не служит основной цели – оказанию экстренной помощи туристам. И именно это – основная претензия к нынешней дирекции «Турпомощи». Напомнив, что «Турпомощь» создавалась исключительно для помощи туристам в экстренных случаях, в АТОР отмечают, что «меры защиты туристов за время работы г-на Осауленко в должности директора организации, призванной такие меры реализовывать и финансировать, были явно недостаточны». Как отмечает АТОР, «во-первых, до декабря 2018-го (крах туроператора «Жемчужная река») резервный фонд «Турпомощи» не распечатывался, несмотря на многочисленные обращения туристов в ситуациях с громкими банкротствами – например, TED Travel, «Авроры БГ», DSBW, «Натали Турс» и др. Во всех этих ситуациях руководство ассоциации максимально дистанцировалось от процессов организации вывоза туристов – вся работа, объективно, ложилась на плечи сотрудников Росавиации и Ростуризма. Более того, уже отмечалось, что сама процедура обращения в «Турпомощь» для туристов максимально затруднена – так, чтобы всегда можно было отказать в рассмотрении. Например, порядок обращения на сайте предусматривает отправку по электронной почте договора с туроператором и турагентом – но кто возит их с собой в отпуск? Неоднократно фиксировались случаи грубого обращения к туристам и на горячей линии «Турпомощи». Наконец, когда резервный фонд все же пришлось распечатать – в случае «Жемчужной реки» – действия по эвакуации вызвали еще больше вопросов». «Именно это подчеркнул и представитель Ростуризма в ходе совещания 15 июля: «Регулятор не рассматривает фонды «Турпомощи» как некие «инвестиционные инструменты туроператоров». Эти фонды создавались, чтобы оказывать помощь туристам в экстренной ситуации – и мы не видим, чтобы они так расходовались», - отмечает АТОР. «После вчерашнего заседания наблюдательного совета «Турпомощи», где позиция двух регуляторов была выражена предельно ясно (нынешняя дирекция утратила их доверие совершенно однозначно), ясно одно: руководство «Турпомощи» и поддерживающая его группа попробовала идти ва-банк. И скорее всего, теперь туристический рынок станет свидетелем холодной (и, возможно, затяжной) «войны» этой группы и регуляторов рынка. А это, безусловно, плохо: начавшийся конструктивный диалог власти и бизнеса явно не предусматривал такого развития событий», - заключили в Ассоциации туроператоров. /TOURBUS.RU

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