Для 70% россиян главное при выборе отдыха – его стоимость

Аналитический центр НАФИ опубликовал очередное исследование, проведенное в 50 регионах страны и посвященное туристическим предпочтениям россиян в этом летнем сезоне

Почти 70% российских туристов считают, что определяющим фактором при выборе места отдыха является цена, на втором и третьем месте – наличие моря и уровень сервиса, следует из опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ. Во всероссийском опросе НАФИ приняли участие 1600 человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России.

Согласно исследованию, самыми популярными местами отдыха стали Черноморское побережье Кавказа (32%) и Крым (14%), а среди тех, кто поехал отдыхать за рубеж – Турция (28%), страны Юго-Восточной Азии – Вьетнам, Таиланд, Бали (10%) и Китай – Гималаи, Гонконг (6%). Еще 5% опрошенных за последний год посетили Испанию (Андорра, Португалия, Канары, Ибица).

"Респонденты планировали свои поездки за три месяца и ранее, причем большинство из них выбирали поездки за рубеж (73%), а 58% отправлялись на курорты России", — сообщили в пресс-службе НАФИ.

По данным аналитического центра, при выборе места отдыха и в России, и за рубежом россияне чаще всего прислушиваются к рекомендациям родственников и друзей, руководствуются личным опытом или советами в интернете.

Путешествуя за границу, они чаще всего обращаются в турагентства или к туроператорам и изучают специализированные сайты (Booking.com, Airbnb и др.).

Самый важный фактор для российских туристов при выборе места отдыха – общая цена поездки с учетом транспортных расходов, стоимости проживания и питания (69%). Во вторую очередь учитывается наличие в том или ином месте различных природных зон (например, морского побережья и гор), благоприятного климата и качественного сервиса (26%, 23% и 22% соответственно).

Для 16% опрошенных в приоритете тишина и безопасность места отдыха, для 9% — условия проживания, для 8% — инфраструктура. Для 3% важна популярность того или иного места.

"40% респондентов считают, что повышению привлекательности туристических мест России будет способствовать снижение общей стоимости отдыха, еще 14% — улучшение сервиса. Также российские туристы отмечали, что необходимы более комфортные условия проживания (5%), улучшение экологии (4%), транспортной доступности (3%), инфраструктуры (2%), культурно-развлекательных программ (2%)", — сообщили в аналитическом центре.

Ранее центр НАФИ сообщал, что за год увеличилось число россиян, которые стали путешествовать как внутри страны (с 26% до 38%), так и за границу (с 13% до 20%). Чаще всего в поездки по России и за рубеж отправлялись жители российских столиц, а также люди в возрасте от 25 до 34 лет. Реже путешествовали жители сел и небольших населенных пунктов, а также россияне старше 50 лет.

При этом большинство тех, кто выезжал за границу, отправлялись в туристические поездки (94%). Реже цели выезда за рубеж были связаны с работой (9%) или лечением (7%). Для лечения россияне стали больше ездить в другие страны (3% в 2018 против 7% в 2019). Наиболее часто в такие поездки отправляются россияне старше 55 лет (16%). Мужчины чаще женщин ездят в командировки (13% против 5%).

Выросло число россиян, которые предпочитают отдых на пляже (с 34 до 43%), а также активный отдых – походы, катание на лыжах, сноуборде, рыбалку и охоту (с 23 до 29%).

Каждый третий россиянин организует отдых самостоятельно (29%), в два раза реже россияне обращаются к турагентам (14%).

Чаще других самостоятельно планируют поездки молодые россияне в возрасте от 18 до 34 лет (35-39%).

/TOURBUS.RU