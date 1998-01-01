Десятки российских туристов «застряли» в Болгарии

Как сообщает наш корреспондент в Северной столице, в минувшую субботу более 140 российских туристов должны были вылететь в Петербург из Бургаса рейсом авиакомпании. Однако сначала их вылет несколько раз последовательно переносили на более позднее время, а затем и вовсе отменили. Причем до этого пассажиры успели побывать на борту самолета, но по истечении некоторого времени их попросили освободить лайнер.

«В конечном итоге около 4-5 утра мы оказались в офисе авиакомпании, где дети ложились спать прямо на полу», - сообщила еще одна очевидица. По сообщениям пассажиров, только около 6 утра застрявших в Болгарии россиян стали расселять по отелям, пообещав решить проблему в течение ближайшего времени.

Однако на самом деле в полной мере этого не произошло: фактически пассажирам были предложены два варианта. Первый – при наличии свободных мест улетать в Россию на «крыльях» других перевозчиков (в т. ч. из Варны и через Москву). Второй – ждать следующего рейса Bulgaria Air в Петербург, который состоится только 16 июля, во вторник, в 21:50.

Поскольку второй вариант далеко не всех устраивал (многим необходимо было быть на работе или лететь дальше по России с пересадкой), часть пассажиров выбрала первый.

В частности, одна из таких пассажирок сообщила, что вместе с мужем и ребенком ей пришлось воспользоваться услугами другой авиакомпании. Причем за билеты в одну сторону, в связи с дефицитом мест, они заплатили около 70 тыс. рублей, а вот вопрос компенсации за дополнительные траты пока не решен. По всей вероятности, именно те, у кого попросту не было достаточных средств на оплату новых билетов, до сих пор и остаются в Бургасе, ожидая очередного рейса Bulgaria Air в Петербург.

«По Первому каналу всему миру показывают новости о том, что застрявшие в Болгарии туристы вернулись домой, но далеко не все туристы дома, - написала вчера в группе Фейсбука «ЧП в Петербурге» одна из пострадавших туристок. - Нас расселили по разным отелям: я нахожусь на Солнечном береге в отеле Wela: только в нем до сих пор 40 человек, в том числе пожилые люди и несовершеннолетние дети. Находимся в подвешенном состоянии - до сих пор не знаем, когда улетим».

Что касается причин инцидента, их называют, по крайней мере, две. Первая – техническая неисправность самолета. По словам очевидцев, уже после посадки в лайнер его пытались «оживить», однако эти попытки не удались и в конечном итоге пассажиров попросили освободить лайнер.

Вторая – сложная климатическая ситуация. По сообщению Национального института метеорологии и гидрологии Болгарии, из-за проливных дождей аэропорт Бургаса был частично блокирован и множество рейсов, в том числе полеты в Россию, были отменены или задержаны, а целый ряд рейсов отправлен на запасной аэродром в Варну.

При этом в сложную ситуацию попали и туристы, которые должны были отправиться в Болгарию из Петербурга еще в субботу. По их сообщениям, пассажирам рейса FB620 из Петербурга в Бургас, который также отменили, предложили два варианта: лететь 16 июля рейсом Bulgaria Air до Бургаса или отправиться туда рейсом до Варны (с бесплатным трансфером до Бургаса).

Однако каким образом им будут компенсированы как минимум два потерянных дня отдыха, пока не сообщается.

Сложности с доставкой туристов на болгарском направлении действительно есть: по официальным данным, в этом сезоне из Петербурга в Болгарию еженедельно выполняется только 15 рейсов, большая часть из которых - регулярные (чартерные осуществляют «ИрАэро» и Azur Air по 2 раза в неделю). "С учетом того, что значительную часть на направлении занимают не туристы, а владельцы недвижимости, билетов порой не хватает, а их стоимость довольно высока", - отмечают специалисты. – Сейчас купить билет в обе стороны дешевле 25 тыс. рублей почти невозможно».

Для сравнения стоит добавить, что летом 2014 года из Петербурга в Болгарию еженедельно выполнялись 48 рейсов – втрое больше, чем сейчас.

/TOURBUS.RU