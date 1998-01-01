Новости «Музенидис» занялся Мальдивами Эксперты комментируют выход еще одного игрока на дорогое экзотическое направление

Компания «Музенидис Трэвел» открыла продажи туров на Мальдивы. Туры на Мальдивы у туроператора представлены с вылетом из 10 городов России и двух городов Казахстана. На очереди у туроператора и другие экзотические острова, - сообщает АТОР со ссылкой на пресс-службу оператора. Как рассказали в пресс-службе, расширение ассортимента направлений произошло в соответствии с пожеланиями розничных партнеров. «Очевидным решением было добавить зимние направления, чтобы, с одной стороны, обеспечить клиентов пляжным отдыхом круглый год, с другой – не создать конкурента Греции», – пояснили в компании. В планах «Музенидис Трэвел» – дальнейшее расширение экзотической линейки: на очереди открытие продаж туров на Маврикий и Сейшельские острова. Туроператор будет продвигать эти направления, в том числе, и в комбинации – между собой и со странами Ближнего Востока. В настоящий момент на мальдивском направлении в базе «Музенидис Трэвел» представлены 27 отелей в различных ценовых категориях. В целом же туроператор готов предложить конкурентные цены на 141 отель направления. Сейчас на сайте «Музенидис Трэвел» представлены GDS-туры на Мальдивы с вылетом из 10 городов России и двух городов Казахстана. К началу зимнего сезона это экзотическое направление появится в продаже во всех региональных офисах туроператора. По направлению возможны и скидки на проживание. Как пояснили специалисты «Музенидис Трэвел», каждый отель индивидуально мотивирует туристов к планированию путешествия заранее. В целом наиболее типичными являются значительные скидки при бронировании за 90, 60 и 30 дней до заезда. Кроме того, акции по Мальдивам будут доступны и в рамках летнего Flash Sale, который стартует в июле. Туроператор предлагает все возможности перелета на Мальдивы: это как прямые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» в Мале, так и перелет с пересадкой на рейсах Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Eithihad и Oman Air. Комментируя выход на дорогое экзотическое направление нового игрока, руководитель отдела продаж компании «Мальдивиана» Мария Голикова отметила: «Мы знаем, что новые компании начинают предлагать мальдивское направление, и рынок, насколько нам известно, не закрывался перед новичками. Каждый может найти здесь свою нишу и предлагать интересный продукт клиенту. При этом с каждым годом мы отмечаем увеличение продаж на направлении в летние месяцы и не только. Напомнию,что в июне произошло изменение в визовом режиме: теперь россияне могут отдыхать на Мальдивах без оформления временной визы до 90 дней. Конечно, не все отдыхают на Мальдивах по три месяца, но многие VIP-клиенты с удовольствием проводят там месяц и более.



В летний период курорты предлагают хорошие бонусные программы: бесплатные ночи и трансферы, апгрейды по питанию, скидки до 50% на проживание за ранее бронирование. Поэтому, в летний сезон путевку на Мальдивы можно приобрести по такой же цене, что и в Европу.

Кроме того, сейчас имеется большой выбор авиаперелетов до Мале: это и прямые рейсы а/к "Аэрофлот", и регулярные рейсы с пересадками в Дубае, Абу-Даби, Дохе и Стамбуле. В преддверии зимнего сезона мы уже выставили в продажу новогодние туры с гарантированными местами на рейсах «Аэрофлота» с моментальным подтверждением отелей, и в новом сезоне ожидаем увеличения объемов продаж и прирост новых партнеров по бизнесу.

Сами же Мальдивские острова заняли свой сегмент и однозначно остаются единственным люксовым направлением среди островных государств Индийского океана».

/TOURBUS.RU

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