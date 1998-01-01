Новости Казахстан будет активно продвигать в России свои новые туристические возможности По мнению представителей казахской туротрасли, россиян заинтересует экстремальный, спортивный, экологический и лечебно-оздоровительный туризм в соседней стране

На днях в Петербурге с рабочим визитом побывала официальная делегация Республики Казахстан: кроме других договоренностей, в рамках встреч на берегах Невы был подписан и меморандум между Комитетом по развитию туризма Петербурга и АО «Национальная компания Kazakh Tourism», - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Выступая на пресс-конференции, генеральный консул Казахстана в Петербурге Бауыржан Досманбетов подчеркнул: «Чтобы достичь поставленной нами цели повышения доли туризма в ВВП страны с 1% до 8%, необходимо активно развивать партнерские отношения». И, по мнению консула, Петербург с его многонациональным прошлым и настоящим, а также богатым культурным наследием и мощной современной экономикой на эту роль вполне подходит. В свою очередь, Казахстан готов предложить жителям города на Неве массу возможностей для отдыха и развлечений. «Наша страна активно развивает не только культурно-познавательный, но и многие другие виды туризма, среди которых экологический, лечебно-оздоровительный и спортивный, - пояснила управляющий директор Kazakh Tourism Майя Егимбаева. - Если учесть, что Казахстан находится на пересечении путей из Европы, Азии и Ближнего Востока, мы готовы предложить клиентам туры самого разного наполнения, включая и межрегиональные». По оценке представителей соседней страны, Казахстан обладает для россиян целым рядом преимуществ. В частности, развитию туризма между нашими странами и регионами могут способствовать наличие безвизового режима и прямых авиаперелетов. Так, по словам Виктории Чатуловой, представителя авиакомпании Air Astana по маркетингу и продажам в Петербурге, этим летом национальный перевозчик ежедневно летает как в Нур-Султан, так и в Алматы. «Это позволяет пассажирам и организаторам туров выбрать именно тот вариант путешествия, который в наибольшей степени отвечает их запросам», – подчеркнула она. При этом Казахстан действительно готов предложить гостям из России массу вариантов отдыха, включая не только экскурсионные, но и гастрономические, оздоровительные и прочие туры. В свою очередь, управляющий директор компании «Экстремальная атлетика» Вадим Винокуров сделал акцент на поездках, в которых житель мегаполиса может вволю пощекотать нервы. По его оценке, Казахстан идеально подходит для проведения поездок, ориентированных на спортивный и соревновательный туризм, которые во всем мире набирают популярность. «В этом направлении Казахстан занимает очень хорошие позиции», - уверен он. И предложил петербуржцам, в частности, испытать себя в соревнованиях по программе Iron Man. По его словам, проводимое с 2018 года в Нур-Султане состязание - единственное триатлонное соревнование такого уровня на постсоветском пространстве. «А поскольку логистически и экономически этот вариант для россиян должен быть особенно интересен, уже есть возможность принять участие в таком соревновании», - сообщил он. Кроме того, желающие могут поучаствовать и в таких соревнованиях, как «Марафон в степи» или городской марафон в Алматы, которые уже принимают больше число бегунов из России. «Впрочем, вовсе не обязательно бежать самим — это большие международные события, на которые очень интересно посмотреть и со стороны», - уверен Вадим Винокуров. При этом диалог наверняка только начинается: на осень 2019 года запланирована гуманитарно-деловая миссия Петербурга в Республику Казахстан, в рамках которой предполагается проведение деловой программы с участием представителей предприятий и организаций города, заинтересованных в развитии двустороннего сотрудничества. И наверняка речь снова пойдет о развитии туризма, в котором заинтересованы обе стороны. /TOURBUS.RU

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