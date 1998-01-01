Новости 26 российских граждан не смогли попасть в Корею Ростуризм и наши эксперты прокомментировали вероятные причины массового отказа во въезде в Южную Корею гражданам России

Группа российских граждан, которым 13 июля было отказано во въезде в Южную Корею, покинула страну, сообщает посольство РФ в Сеуле. "В результате оперативных мер, предпринятых посольством во взаимодействии с представительством авиакомпании S7, к 16:00 15 июля все недопущенные российские граждане покинули Республику Корея", — говорится в сообщении в Фейсбуке посольства. В посольстве уточнили, что всего иммиграционная служба Республики Корея отказала во въезде 26 российским гражданам, прибывшим в ночь с 13 на 14 июля рейсами авиакомпании S7, в связи с тем, что «при прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях». В свою очередь, «в связи с участившимися случаями незаконного въезда российских граждан в Южную Корею», Ростуризм напомнил, что безвизовый режим между странами касается только туристов. "В последнее время заметно увеличилось количество российских граждан, которым иммиграционная служба Республики Корея отказывает во въезде в страну. При этом практически все случаи отказа касались лиц, выдававших себя за туристов, но в действительности пытавшихся въехать в Южную Корею с целью занятия нелегальной трудовой деятельностью, воспользовавшись возможностями безвизового режима, установленного между Россией и Республикой Корея в соответствии с межправительственным Соглашением о взаимной отмене визовых требований от 13 ноября 2013 года",- говорится в сообщении ведомства. Как отметили в Ростуризме, соглашение не предусматривает безвизовый въезд для лиц, целью поездки которых является осуществление трудовой деятельности, обучение в учебных заведениях или проживание на территории другого государства. "Иммиграционные власти Республики Корея в целях недопущения въезда в страну нелегальных трудовых мигрантов в последнее время проводят в международных аэропортах тщательную проверку документов прибывающих пассажиров, а также проводят их избирательный опрос. При этом предлагается подтвердить заявленную цель поездки и предъявить соответствующие документы — обратный билет, бронь гостиницы, контактные данные пригласивших лиц и организаций, а также сумму денег, достаточную для путешествия по стране в течение заявленного срока пребывания", — пояснили в ведомстве. По словам представителей Ростуризма, если гражданин РФ не может подтвердить цель своего визита, то ему могут отказать в посещении Южной Кореи. При этом все расходы, связанные с ожиданием депортации на родину и приобретением обратного билета, оплачиваются гражданином самостоятельно. "В случае отказа во въезде со стороны корейских иммиграционных властей вопросы, связанные с обратной отправкой недопущенных граждан, относятся к компетенции авиаперевозчика. Консульский отдел посольства оказывает содействие в уточнении даты обратной отправки", — добавили в ведомстве. В свою очередь, Светлана Кречкина, руководитель отдела маркетинга компании «Ванд Интернешнл», отметила в беседе с нами: «По нашему опыту работы на данном направлении с туристами из России проблем нет. Зато есть проблемы с туристами из Средней Азии и выходцами из Средней Азии, натурализованными в России. Все дело в том, что туристы из этого региона действительно часто остаются в стране для дальнейшей нелегальной работы. Отсюда и отказы». /TOURBUS.RU

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