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Курорты Турции затянуло дымом лесных пожаров/ МИД Испании снял запрет на посещение Шарм-эль-Шейха/ 19 туристов, в том числе двое россиян, пострадали из-за падения ветки пятисотлетнего чинара в Азербайджане

Курорты Турции затянуло дымом лесных пожаров

Турецкие курорты, расположенные на побережье Эгейского моря, такие, как Фетхие и Даламан, затянуло дымом из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла, сообщила в субботу газета Hürriyet Daily News.

«Пожарные сдерживают лесной пожар, начавшийся в турецкой провинции Мугла, где сгорело около 350 гектаров леса и повреждено здание одной из гостиниц. Едкий дым распространился на курорты Даламан, Фетхие, а пламя приблизилось к одному из популярных туристических городков Гёджек», — пишет издание.

Как отмечает газета, очаг пожара находился в 60 километрах от курорта Фетхие, более 30 домов были эвакуированы. С пламенем боролись 520 пожарных, 105 автоцистерн, 18 бульдозеров и 15 вертолетов. По словам министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, пожар взят под контроль и туристам ничего не угрожает. В результате возгораний пострадал один бутик-отель, среди людей жертв нет. Он добавил, что причиной распространения огня стала жаркая погода, высокая скорость ветра и низкая влажность (17%).

«Самый большой пожар, который Турция когда-либо видела, повредил территорию в 17 тыс. гектаров. Хотя этот лесной пожар не был таким большим, он заставил нас понервничать, поскольку очаг возгорания был в курортной зоне», — цитирует Hürriyet Daily News Пакдемирли.

По его словам, в этом году в Турции произошло 730 лесных пожаров, это на 45 больше по сравнению с тем же периодом 2018 года.

МИД Испании снял запрет на посещение Шарм-эль-Шейха

МИД Испании изменил свои рекомендации по посещению Египта, сообщает сегодня газета La Vanguardia.

"Министерство иностранных дел Испании изменило рекомендации по посещению гражданами страны курортов Египта и приравняло курорт Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове к Луксору, Каиру и Александрии – направлениям "среднего риска". Также страны договорились о возобновлении прямого авиасообщения", — пишет издание.

Как отмечает газета, такое решение было связано с успешной проверкой Шарм-эль-Шейха в июне делегацией посольства Испании в Каире. "Однако в целом отношение испанских властей к Египту неоднозначное – страна по-прежнему рассматривает арабскую республику как "зону высокого риска", — пишет La Vanguardia.

По данным испанских СМИ, со 2 марта 2020 года авиакомпания Iberia возобновит прямые рейсы из Мадрида в Каир. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю на Airbus A319. Полеты были прекращены в 2013 году по экономическим причинам.

Двое российских туристов пострадали из-за падения пятисотлетнего чинара в Азербайджане

Дворец шекинских ханов на северо-западе Азербайджана, где в результате падения ветки 500-летнего дерева пострадали 19 человек, в том числе двое граждан РФ, будет закрыт для посетителей на несколько дней, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Госагентства по туризму.

При этом в агентстве подчеркнули, что в результате инцидента дворцу причинен минимальный ущерб.

Как сообщалось ранее, 14 июля около полудня перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего чинара. Ее диаметр — 50 см. Пострадали 19 человек, включая семерых иностранцев, в том числе двое россиян. После оказания медицинской помощи 13 пострадавших были отпущены домой.

В настоящее время в больницах Баку и Шеки остаются 6 пострадавших, в том числе трое граждан Сирии. Их жизни не угрожает опасность.

Дворец шекинских ханов — один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Дворец был построен в 1761-1762 гг. как летняя резиденция шекинского хана Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

/TOURBUS.RU



