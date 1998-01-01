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Два новых объекта вошли в Список ЮНЕСКО в Чехии

Теперь среди 14 объектов культурного наследия ЮНЕСК О в Чехии – горнодобывающий регион Крушные горы и Императорский конезавод в Кладруб ах -над-Лабем

На недавно прошедшем в Баку очередном заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в список Всемирного наследия были включены горнодобывающий регион Крушные (Рудные) горы (Erzgebirge/ Krušné hory) и территория фермы для разведения и выездки лошадей для представительских экипажей в Кладрубы-над-Лабем.

Теперь в чешском Списке ЮНЕСКО - 14 объектов.

Горнодобывающий регион Erzgebirge/Krušné hory расположен на северо-западе Чешской Республики.

Он располагает богатым наследием традиций горнодобывающей промышленности, начиная со времен Средневековья. Эта область еще в 1460-1560 гг. стала важнейшим в Европе регионом добычи серебряной руды и триггером для технологических инноваций того времени. Культурный ландшафт Рудных гор был сформирован почти 800-летней непрерывной историей горнодобывающий индустрии, начиная с XII в.

В послевоенный период регион стал крупнейшим мировым производителем урана. Олово было исторически вторым по значимости металлом, который добывали и обрабатывали в этой местности. Регион отличает наличие горнодобывающих предприятий, передовых водохозяйственных систем, инновационных методов переработки минералов, плавильных предприятий и шахт.

Ферма для разведения и тренировки лошадей для представительских экипажей в Кладрубы-над-Лабем находится в местности Средни-Полаби (Střední Polabí) в пойме реки Эльба.

Еще в 1579 г. здесь был основан Императорский конный завод. Это равнинная местность с песчаными почвами, полями, лугами, огороженными пастбищами и лесными участками.

На территории фермы расположены строения, предназначенные для разведения и выездки лошадей кладрубской упряжной породы, которых выращивали для представительских и церемониальных целей при королевском дворе Габсбургов. Королевская конюшня, основанная в 1579 г., занимается этим вплоть до наших дней.

Это один из ведущих в Европе институтов разведения лошадей, который был основан в те времена, когда лошадь играла важнейшую роль в транспорте, сельском хозяйстве, в армии и не в последнюю очередь была символом аристократической жизни.