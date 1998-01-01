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15 июля
Wizz Air полетит в Лондон из Москвы и Петербурга за 30 евро
Эксперты обсуждают перспективы новых рейсов европейского лоукостера в британскую столицу
С 1 октября прямые регулярные рейсы между Cеверной столицей и Лондоном начнет выполнять авиакомпания Wizz Air UK - «дочка» европейского низкобюджетного перевозчика Wizz Air. С этой же даты Wizz Air полетит в Лондон и из Москвы (Внуково), - сообщает наш корреспондент. Лоукостер планирует полеты в аэропорт Лутон, расположенный примерно в 50 км от британской столицы.
«Мы рады, что Wizz Air укрепляет свои позиции на рынке, предлагая новые возможности для перелетов, - сказал по этому поводу коммерческий директор управляющей аэропортом компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Евгений Ильин. - Уверен, что новые регулярные рейсы в Лондон будут пользоваться высоким спросом как у туристов, так и у деловых путешественников».
В свою очередь, Тамара Валуа, директор по маркетингу и коммуникациям Wizz Air, подчеркнула, что «открытие новых рейсов – знаковое событие для нашей авиакомпании». «Мы остаемся привержены дальнейшему развитию маршрутной сети, созданию новых рабочих мест и развитию бизнеса, - сообщила она.
- Авиарейсы Петербург – Лондон и Москва – Лондон будут стимулировать туризм и бизнес-отношения между двумя странами. Мы благодарны венгерскому правительству и российским властям за поддержку, проявленную в процессе заявки маршрутов, и с нетерпением ждем пассажиров на борту авиалайнеров».
Что касается петербургского направления, то в появлении новинки не было бы ничего принципиального, если бы не ее особенности. Да, в летнем сезоне 2019 года перелеты из Петербурга в столицу Великобритании осуществляют сразу два авиаперевозчика (British Airways летает в Хитроу, а «Россия» - в Гатвик) и дефицита перевозки нет.
Однако, во-первых, стоимость услуг у них значительно выше: Wizz Air предлагает перелет в Лондон по цене от 30 евро — и билеты действительно уже можно купить, потратив на дорогу из Питера в столицу Великобритании всего 60-70 евро.
А за 5 тысяч рублей «сгонять» туда желающие явно найдутся.
Во-вторых, полеты планируется осуществлять ежедневно - можно выбрать любой день и, соответственно, спланировать визит любой продолжительности, включая сити-тур на один-два дня. А в-третьих, сервис у перевозчика хотя и «лоукостовый», но вполне высокого класса.
И спрос на него растет: по официальным данным «Пулково», за шесть месяцев 2019 года авиакомпания обслужила в Петербурге более 38,6 тыс. пассажиров - на 27,7% больше, чем за аналогичный период 2018-го. И это всего на одном маршруте между Петербургом и Будапештом.
Глава питерского представительства компании «Робинзон» Наталья Посредникова, к примеру, подтверждает, что «во многом интерес к Венгрии подкрепляется наличием недорогой регулярной перевозки».
«Wizz Air установил на перелет настолько приемлемые цены, что они вызывают живой интерес туристов, - констатирует она. – Наличие недорогой перевозки благоприятно сказывается, к примеру, на продажах непродолжительных поездок: многие клиенты готовы приобрести сити-тур в Будапешт».
«Возможность недорого улететь в Лондон наверняка привлечет многих самостоятельных туристов, направляющихся туда как с экскурсионными, так и другими (например, на обучение) целями, - считает и менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. - Да, как направление для массового туризма, особенно в последнее время, Великобритания в России не очень котируется, однако интерес к ней все равно есть. Уверена, что этот рейс туристы будут использовать не только для посещения страны, но и как возможность с пересадкой полететь по целому ряду других направлений».
При этом она полагает, что возможность недорого добраться в cтолицу России будет востребована и со стороны зарубежных туристов.
/TOURBUS.RU
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