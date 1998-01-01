Власти Северной столицы меняют порядок приема китайских тургрупп

Профессионалы туризма обсуждают новые изменения в документах, регулирующих прием туристов из Китая

Несмотря на то, что Комитет по развитию туризма Петербурга внес некоторые изменения в проект регламента по работе с туристическими компаниями, организующими прием китайских туристов в городе, вопросы как к деталям документа, так и к его появлению в принципе у представителей туристического бизнеса остались, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Стоит напомнить: скандал разразился после того, как 15 мая этого года Комитет по развитию туризма Петербурга опубликовал новый проект «порядка реализации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года», который из-за ряда пунктов туроператоры подвергли резкой критике.

«Мы не против регулирования, но просим защитить нас от необдуманных действий, которые создают для бизнеса совершенно неожиданные проблемы, появляющиеся на пустом месте», - так тогда охарактеризовала ситуацию генеральный директор туристической компании «Бест Драйв» Кира Журавская.



Выложив в общий доступ новый вариант документа, профильное ведомство Смольного утверждает, что он «дополнен предложениями представителей туристической отрасли» (а также ряда контролирующих органов) «не противоречит требованиям законодательства РФ».

В частности, согласно разработанному порядку, документы от туристических компаний предлагается принимать ежедневно по будням с 10 до 17 часов (кроме обеда с 13 до 14 часов), а «на заверение списков у государственных служащих должно уходить не более одного рабочего дня, следующего за днем приема списков туристических групп».





Вместе с тем вопросы у бизнеса все равно остались. В частности, Кира Журавская уверена, что «нужно делать так, как удобно людям, а не придумывать каждый раз новые преграды для бизнеса». Она отмечает, что в предлагаемом для исполнения в Петербурге документе фактически скопирован порядок действий, который осуществляется в Москве и не учитывает специфику Петербурга. Не говоря уже про то, что «если Ростуризм, ФАС и Минкульт говорили, что СИС не обязательна к применению, то почему прописан только один путь подачи списков – через СИС?».

Подтверждают наличие странностей в новом предлагаемом для исполнения документе и в Ассоциации содействия русско-китайскому туризму. «Предложения, которые выдаются составителями за новый порядок, по факту, скопированы с документов, не являющихся нормативными актами, - констатирует исполнительный директор ассоциации Роман Лыжин. - На наш взгляд, закрепление де-юре действующего де-факто порядка снимет все вопросы».

К примеру, бизнес не устраивает получение разрешений на следующий день после подачи документов: в целом ряде случаев «добро» нужно получать в тот же день.

При этом претензии представителей бизнеса вызывает как наделение сотрудников Комитета по развитию туризма рядом несвойственных им контролирующих функций, так и внесение в новый порядок пунктов, которые не являются обязательным условием для получения соответствующих согласований.

Вместе с тем обе стороны подчеркивают, что они открыты для сотрудничества и готовы обсуждать нюансы документа, определяющего порядок приема безвизовых китайских групп в Петербурге.

/TOURBUS.RU