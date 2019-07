Новости Вручение наград лучшим спа-комплексам и ресторанам мира впервые прошло в России В Северной столице cостоялась церемония награждения лауреатов международных премий World Luxury Restaurant Awards & World Luxury SPA Awards

В Петербурге назвали победителей международных премий World Luxury Restaurant Awards & World Luxury SPA Awards, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Так, лучшим рестораном мира стал Gate at Quoin Rock (Южная Африка), а лучшим мировым SPA - Bio-Spa Victoria Gran Lujo (Испания). «Премия является наиболее престижной наградой в индустрии гостеприимства и впервые с момента учреждения награждение ею проходит в России, - подчеркнул во время торжественной церемонии, прошедшей в официальной гостинице Государственного Эрмитажа, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич. - Для нас большая честь, что местом проведения торжества выбран именно наш город: это только подтверждает, что он по праву входит в топ самых популярных туристских направлений Европы и мира». Для участия в торжестве приехали владельцы и управляющие лучших ресторанов мира, знаменитые шеф-повара, известные международные эксперты и профессионалы ресторанного бизнеса – всего около 250 гостей из 90 стран мира. Что касается самой премии, награды присуждались примерно в ста категориях и многие из присутствующих удостоились победы в той или иной из них. При этом среди победителей оказались и представители России. В частности, Владимир Гришуков из ресторана «Екатерина Великая» официальной гостиницы Государственного Эрмитажа назван лучшим шеф-поваром в Северной Европе (Best Head Chef in Northern Europe). При этом он не только стал обладателем премии в одной из номинаций, но и разработал специальное меню для гала-церемонии награждения: в его основу было положено шесть курсов блюд, подготовка которых осуществлялась на основе рецептов Российского императорского дома. Кроме шеф-повара из Петербурга, главный приз в номинации Luxury Heritage Restaurant получил московский ресторан «Оттепель». «С развитием индустрии гостеприимства во многом связаны инвестиционная привлекательность Северной столицы и расширение ее международных связей: демонстрируя высокий уровень качества услуг, город только увеличивает свою привлекательность, - считает директор Конгрессно-выставочного бюро города Андрей Мацарин. – А поскольку это событие имеет высокий международный статус и привлекает большое число гостей, способных влиять на общественное мнение, для нас это еще одна возможность убедить их в правильности выбора и подтвердить статус города на Неве как культурной столицы, уникального делового и туристического центра».

Собственно церемония проходила в формате спектакля, поскольку ее проведение было связано с Годом театра. Кроме того, для гостей организовали обширную культурную программу, благодаря которой они смогли получить полное впечатление о туристическом потенциале Северной столицы России. И судя по благодарным отзывам, которые прозвучали во время церемонии вручения премии и отзывам в социальных сетях, проведение World Luxury Awards действительно поспособствует Петербургу для продвижения на международной арене. /TOURBUS.RU

