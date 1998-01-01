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12 июля
Вручение наград лучшим спа-комплексам и ресторанам мира впервые прошло в России
В Северной столице cостоялась церемония награждения лауреатов международных премий World Luxury Restaurant Awards & World Luxury SPA Awards
В Петербурге назвали победителей международных премий World Luxury Restaurant Awards & World Luxury SPA Awards, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Так, лучшим рестораном мира стал Gate at Quoin Rock (Южная Африка), а лучшим мировым SPA - Bio-Spa Victoria Gran Lujo (Испания).
«Премия является наиболее престижной наградой в индустрии гостеприимства и впервые с момента учреждения награждение ею проходит в России, - подчеркнул во время торжественной церемонии, прошедшей в официальной гостинице Государственного Эрмитажа, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич. - Для нас большая честь, что местом проведения торжества выбран именно наш город: это только подтверждает, что он по праву входит в топ самых популярных туристских направлений Европы и мира».
Для участия в торжестве приехали владельцы и управляющие лучших ресторанов мира, знаменитые шеф-повара, известные международные эксперты и профессионалы ресторанного бизнеса – всего около 250 гостей из 90 стран мира.
Что касается самой премии, награды присуждались примерно в ста категориях и многие из присутствующих удостоились победы в той или иной из них.
При этом среди победителей оказались и представители России. В частности, Владимир Гришуков из ресторана «Екатерина Великая» официальной гостиницы Государственного Эрмитажа назван лучшим шеф-поваром в Северной Европе (Best Head Chef in Northern Europe). При этом он не только стал обладателем премии в одной из номинаций, но и разработал специальное меню для гала-церемонии награждения: в его основу было положено шесть курсов блюд, подготовка которых осуществлялась на основе рецептов Российского императорского дома.
Кроме шеф-повара из Петербурга, главный приз в номинации Luxury Heritage Restaurant получил московский ресторан «Оттепель».
«С развитием индустрии гостеприимства во многом связаны инвестиционная привлекательность Северной столицы и расширение ее международных связей: демонстрируя высокий уровень качества услуг, город только увеличивает свою привлекательность, - считает директор Конгрессно-выставочного бюро города Андрей Мацарин.
– А поскольку это событие имеет высокий международный статус и привлекает большое число гостей, способных влиять на общественное мнение, для нас это еще одна возможность убедить их в правильности выбора и подтвердить статус города на Неве как культурной столицы, уникального делового и туристического центра».
И судя по благодарным отзывам, которые прозвучали во время церемонии вручения премии и отзывам в социальных сетях, проведение World Luxury Awards действительно поспособствует Петербургу для продвижения на международной арене.
/TOURBUS.RU
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