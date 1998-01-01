|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
12 июля
«Победа» полетит на Ближний Восток
Наши эксперты комментируют информацию о планах российского лоукостера начать этой осенью полеты в Эйлат и Дубай
Уже в октябре бюджетная авиакомпания "Победа" планирует выйти на ближневосточное направление, начав трижды в неделю полеты в Израиль и ОАЭ, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя авиакомпании Елену Селиванову.
Олег Драгунский, эксперт по израильскому турбизнесу, так прокомментировал нашему порталу перспективы нового направления отечественного лоукостера: «Недавно открытый близ израильского курорта международный аэропорт Рамон уже заменил городской аэропорт Эйлата и соседний международный аэропорт Овда.
Кроме того, Рамон уже может, в случае необходимости, быть дублером аэропорта им. Бен-Гуриона наряду с используемыми в этом качестве аэропортами Ларнаки и Аммана. Нельзя не отметить удобное расположение нового аэропорта на шоссе вдоль границы с Иорданией, а также его близость к Эйлату - всего 18 км.
Новый аэропорт может принимать самолеты всех видов и моделей. Кстати, от нового аэропорта Рамон всего за два часа можно добраться и до курорта Эйн-Бокек на Мертвом море.
Теперь, видимо, израильтянам важно обеспечить новому аэропорту Рамон хорошую загрузку, поэтому и была заключена, на мой взгляд, договоренность с «Победой».
Правда, возникает другой вопрос - как на безбагажных пассажиров (самый дешевый тариф будет именно для них) будут реагировать израильские пограничники. Ведь турист, прилетевший на отдых в Израиль без багажа, может выглядеть несколько подозрительно…
Так что стоит посмотреть, как будет развиваться ситуация с этими рейсами и перейдут ли в итоге новые рейсы из разряда сезонных в регулярные и постоянные».
В свою очередь, говоря о втором новом направлении лоукостера – дубайском, - Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туроператора «АРТ-Тур», отметил: «Открытие новых направлений – всегда риск. Особенно таких хорошо эксплуатируемых, как Дубай.
У лоукостеров уже есть неплохой опыт по Эмиратам – flydubai летает из многих российских городов, airarabia тоже не первый год летает в Шарджу.
Хочется верить, что на этом направлении «Победа» сможет прижиться. Но многое будет зависеть от ценовой и багажной политики перевозчика».
Лариса Аханова, руководитель PR-отдела «TUI Россия», со своей стороны, добавила: «Что касается Дубая, при дешевой перевозке там достаточно дорогое проживание. Туристический пакет при отдыхе там в любом случае окажется выгоднее, кроме того, безвизовый Дубай многие туристы используют как транспортный хаб или stop-over для поездок в другие страны Африки и ЮВА на крыльях одной и той же авиакомпании, а «Победа» таких преимуществ своим пассажирам не дает.
Так что для успеха стоимость нового билета на новый рейс должна быть ниже, чем у конкурентов, включая не только «Аэрофлот» и Emirates, но и flydubai, а также зимние чартеры.
Отмечу также, что другие перевозчики сегодня предлагают массу специальных тарифов и преимуществ при полете из Москвы в ОАЭ. К примеру, это Emirates с собственным терминалом №3, где обслуживаются только его рейсы, увеличенной нормой провоза багажа, бесплатным Wi-Fi на борту и персональным экраном с широким выбором развлекательных программ даже в эконом-классе».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72