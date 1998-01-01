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12 июля
«Победа» полетит на Ближний Восток

Наши эксперты комментируют информацию о планах российского лоукостера начать этой осенью полеты в Эйлат и Дубай


Уже в октябре бюджетная авиакомпания "Победа" планирует выйти на ближневосточное направление, начав  трижды в неделю полеты в Израиль и ОАЭ,  сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя авиакомпании Елену Селиванову. 
Полеты на израильский курорт  Эйлат  на Красном море будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам, а в эмират Дубай — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В какую сумму обойдутся билеты пассажирам, пока не сообщается, известно лишь, что их стоимость будет ниже в среднем на 20%, чем у других авиакомпаний. Продажи билетов стартуют уже в ближайшее время.

 

Олег Драгунский, эксперт по израильскому турбизнесу, так прокомментировал нашему порталу перспективы нового направления отечественного лоукостера: «Недавно открытый близ израильского курорта международный аэропорт Рамон уже заменил городской аэропорт   Эйлата и соседний международный аэропорт Овда.

Кроме того, Рамон уже может, в случае необходимости, быть  дублером аэропорта им. Бен-Гуриона наряду с используемыми в этом качестве аэропортами Ларнаки и Аммана. Нельзя не отметить удобное расположение нового аэропорта на шоссе вдоль границы с Иорданией, а также его близость к Эйлату - всего 18 км.

Новый аэропорт может принимать самолеты всех видов и моделей. Кстати, от нового аэропорта Рамон всего за два часа можно добраться и до курорта Эйн-Бокек на Мертвом море.

 

Теперь, видимо, израильтянам важно обеспечить новому аэропорту Рамон хорошую загрузку, поэтому и была заключена, на мой взгляд, договоренность с «Победой».

Правда, возникает другой вопрос - как на безбагажных пассажиров (самый дешевый тариф будет именно для них) будут реагировать израильские пограничники. Ведь турист, прилетевший на отдых в Израиль без багажа, может выглядеть несколько подозрительно…

Так что стоит посмотреть, как будет развиваться ситуация с этими рейсами и перейдут ли в итоге новые рейсы из разряда сезонных в регулярные и постоянные».

  

В свою очередь, говоря о втором новом направлении лоукостера – дубайском, - Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туроператора «АРТ-Тур», отметил:  «Открытие новых направлений – всегда риск. Особенно таких хорошо эксплуатируемых, как Дубай.

У лоукостеров уже есть неплохой опыт по Эмиратам – flydubai летает из многих российских городов, airarabia тоже не первый год летает в Шарджу.

Хочется верить, что на этом направлении «Победа» сможет прижиться. Но многое будет зависеть от ценовой и багажной политики перевозчика».

 

Лариса Аханова, руководитель PR-отдела «TUI Россия», со своей стороны, добавила: «Что касается  Дубая, при дешевой перевозке там достаточно дорогое проживание. Туристический пакет при отдыхе там в любом случае окажется выгоднее, кроме того, безвизовый Дубай   многие туристы   используют как транспортный хаб или stop-over   для поездок в другие страны Африки и ЮВА на крыльях одной и той же авиакомпании, а «Победа» таких преимуществ своим пассажирам не дает. 

Так что для успеха стоимость нового билета на новый рейс должна быть ниже, чем у конкурентов, включая не только  «Аэрофлот» и  Emirates, но и flydubai, а также зимние чартеры.

 

Отмечу также, что  другие перевозчики сегодня предлагают массу специальных тарифов  и преимуществ при полете из Москвы в ОАЭ.  К примеру, это Emirates с собственным терминалом №3, где обслуживаются только его рейсы, увеличенной нормой  провоза багажа, бесплатным Wi-Fi на борту и  персональным экраном  с  широким выбором развлекательных программ даже в эконом-классе».

/TOURBUS.RU


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