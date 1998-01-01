Большой Фестиваль Италии вновь пройдет в Москве в эти выходные

В этом году в саду «Эрмитаж» москвичей и гостей города уже в третий раз ждет увлекательное путешествие в мир итальянской культуры, туризма и гастрономии

13 и 14 июля в Саду «Эрмитаж» в Москве уже в третий раз пройдет Большой Фестиваль Италии/ Grand Italia Fest, организованный по инициативе Национального Агентства Италии по Туризму ENIT под патронажем Посольства Италии в Москве и при поддержке Правительства Москвы. Вход на фестиваль свободный.

В 2018 году фестиваль стал финалистом престижной премии «Событие года» в номинации «Лучший городской фестиваль».

В этом году у москвичей и гостей столицы вновь появится шанс на два дня окунуться в атмосферу страны оливковых рощ и античных руин, прикоснуться к богатейшему культурному наследию, на мгновение очутиться в городах, подаривших миру гениальных творцов и изобретателей, проникнуться страстью и эмоциями, которые значат больше, чем слова, и, конечно, попробовать кухню, ставшую самой популярной в мире.

Официальное открытие Большого Фестиваля Италии/Grand Italia Fest состоится 13 июля в 14:00 на Главной сцене Сада Эрмитаж.

На Главной сцене фестиваля посетителей ждут выступления популярных артистов из Италии и России самых разных жанров - от популярной современной эстрады до классической музыки и оперы. Все выходные на фестивале будут звучать знаменитые итальянские хиты и современные композиции в исполнении лучших итальянских голосов: Томаса Грациозо, самого яркого участника проекта «Голос» 2018, обладателя золотой медали в международном музыкальном проекте «Art-Football» 2018 и 2019 гг. в Москве, рок-певца Давиде де Григорио, певца и композитора Алекса Гаспа, певца и пианиста Робертоне и многих других. Хедлайнером мероприятие станет Итальянский поп-дуэт Jalisse, в состав которого входят Алессандра Друсиан и Фабио Риччи. В 1997 Jalisse победили на музыкальном фестивале в Сан-Ремо с песней «Fiumi di parole» («Реки слов»), и стали представителями Италии на конкурсе песни Евровидение-1997.

Гостей фестиваля в течение двух дней ждут костюмированные и театрализованные уличные представления. Второй год подряд из Италии специально на фестиваль приедет Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano – яркое уличное шоу знаменосцев в костюмах эпохи Возрождения на стыке музыки, акробатики и хореографии, без которых не обходится ни один народный праздник в Италии.

Как всегда, «изюминкой» фестиваля станет Давильня винограда. Под зажигательные итальянские ритмы взрослые и дети смогут поучаствовать в увлекательном процессе изготовления вина и выжать сок из 500 кг винограда!

Mercato Italiano предложит посетителям традиционные итальянские продукты на любой вкус: оливковое масло, маслины и оливки, домашнюю пасту, нежнейшие десерты и другие национальные деликатесы из регионов Тоскана, Калабрия, Сицилия, Апулия и других.

Самой посещаемой площадкой фестиваля традиционно является Piazza del Gusto - зона гастрономии на стилизованной улочке с итальянскими ресторанами и кафе. Здесь гостей фестиваля ждут пицца из дровяной печи, настоящая итальянская паста, горячая лазанья, ароматное ризотто, знаменитое джелато и кофе самого лучшего качества.

А на кулинарных мастер-классах от итальянских и московских шеф-поваров можно будет узнать рецепты оригинальных авторских блюд. Хрустящий осьминог, пенне с зеленым горошком, ризотто со страчателлой и сладкие равиоли под сливочно-смородиновым соусом никого не оставят равнодушными.

Новинкой фестиваля станет зона Hello! Italy. Public Talks в формате публичных встреч со звездными спикерами, которые поделятся впечатлениями «о своей Италии» и ответят на вопросы зрителей.

В зоне Music&StandUp настроение будут создавать итальянские музыканты, стендаперы и диджеи Федерико Арнальди, Кристиано Риги и другие.

Для любителей творчества в зоне Italia Dell’Arte пройдут художественные мастер-классы. Здесь же гостей будет ждать гигантская раскраска c итальянскими символами и пейзажами.

Освоить азы итальянского языка и узнать истинное значение итальянских жестов и популярных фраз посетителям помогут преподаватели от Centro Italiano di Cultura. Они же представят в зоне Кино и лекторий увлекательные лекции об итальянской культуре и искусстве. А еще тут можно будет посмотреть итальянские короткометражные и документальные фильмы от студии «ПилотКино».

Веселые аниматоры площадки Ciao, bambini познакомят маленьких гостей с Италией и ее традициями, проведут с детьми различные познавательные и развлекательные мастер-классы и конкурсы.

В дни фестиваля гости смогут спланировать свое путешествие в Италию и воспользоваться специальными предложениями от ведущих туристических компаний на Travel Маркете.

Также гостей фестиваля ждут яркие фотозоны на фоне стогов сена, винных бочек и гроздей винограда, фотовыставки «Малые города Италии» и ретро-плакатов и многое-многое другое.

/TOURBUS.RU