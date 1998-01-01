Новости Горячие новости Сервис Trivago вслед за Kayak и Momondo перестал искать отели в Крыму/ Десять таможенников Домодедово арестованы за взятки/ Российский турист приговорен к году индонезийской тюрьмы за попытку вывоза орангутана

Сервис Trivago вслед за Kayak и Momondo перестал искать отели в Крыму Как сообщает «Интерфакс», при попытке найти жилье в Крыму, независимо от дат, Trivago выдает сообщение "к сожалению, поиск по заданным критериям не принес результата". Неделю назад с аналогичной проблемой столкнулись пользователи Kayak и Momondo. При этом Momondo по-прежнему ищет авиабилеты в Симферополь, в отличие от сервиса Skyscanner, который также исключил Крым из поисковой выдачи. Trivago – сервис по поиску отелей и сравнения цен на них в режиме онлайн, был основан в Германии в 2005 году. В его базе более 800 тыс. отелей, цены на которые сравниваются на основании данных с двух сотен сайтов бронирования, среди которых Booking.com, Ostrovok.ru, OZON.travel, Expedia и другие. Как отмечалось ранее, блокировка, скорее всего, связана с санкциями, которые ЕС ввел в отношении России. Найти жилье на полуострове сейчас возможно через российские сервисы бронирования, такие как Tvil.ru. Летом 2018 года доступ к отелям и апартаментам Крыма закрывали сервисы бронирования отелей Booking.com и RoomGuru. Они объяснили это тем, что из-за санкций Евросоюза компаниям не разрешено предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму. Сервисы также прекратили размещать отзывы туристов на объекты в Крыму. Десять таможенников Домодедово арестованы за взятки Басманный суд Москвы санкционировал арест десятерых сотрудников Домодедовской таможни, задержанных по подозрению в получении крупных взяток. "Судом в отношении десятерых задержанных были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а также в виде домашнего ареста на срок до сентября", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева. По его словам, в зависимости от роли, всем задержанным сотрудникам таможни инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Российский турист приговорен к году индонезийской тюрьмы за попытку вывоза орангутана Гражданина России Андрея Жесткова приговорили в Индонезии к году тюремного заключения за попытку незаконно вывести орангутана, сообщает издание The Jakarta Post. Суд на Бали также постановил, что россиянин должен выплатить штраф в размере $700 или отбыть дополнительные два месяца в тюрьме. По сообщению издания, после оглашения приговора мужчина расплакался. Затем он сказал, что пока не решил, будет ли подавать апелляцию. В марте этого года полиция задержала 27-летнего Жесткова в Международном аэропорту Денпасар на острове Бали. При проверке в зоне безопасности воздушной гавани в его чемодане был обнаружен двухлетний орангутан: животное спало, находясь под воздействием специальных препаратов. Международный союз охраны природы считает орангутанов вымирающим видом. По его данным, в мире насчитывается всего около 100 тыс. особей. По словам россиянина, животное ему подарил друг, который купил его на уличном рынке на острове Ява. Г-н Жестков также отметил, что друг убедил его в том, что он может беспрепятственно вывезти орангутана с Бали в Россию. Кроме того, при досмотре в аэропорту в багаже г-на Жесткова были также найдены две ящерицы и четыре хамелеона. /TOURBUS.RU

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