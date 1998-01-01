Новости Может ли Азербайджан заменить Грузию? Мнения экспертов относительно перспектив азербайджанского направления на фоне прекращения полетов в соседнюю Грузию разделились

По данным Госагентства по туризму Азербайджана, в январе-апреле страну посетило более 231 тыс. россиян (спад на 3,4% в годовом выражении). При этом в апреле число российских туристов, посетивших Азербайджан, по сравнению с апрелем 2018 года сократилось на 4,7% — до 64 487 человек. Оценки спроса на туры в Азербайджан на организованном рынке, по мнению экспертов АТОР, тоже демонстрируют стагнацию или спад: продажи у компаний или снизились до 10%, или соответствуют объемам прошлого года. Так, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит о снижении спроса на направление на 10% и видит одну из причин этого в ослаблении курса рубля к манату. По мнению эксперта, продажам туров в Азербайджан также мешает и высокая стоимость перелета: на выходные билет в Баку обходится в 18-20 тыс. руб., что подчас эквивалентно стоимости авиапутешествия в Европу. «Такая цена авиаперелета по карману обеспеченным туристам, которые отдыхают не один раз в год», – подчеркивает он. По оценке Сергея Ромашкина, стоимость перелета в Ереван обходится примерно на 10% дешевле, чем в Баку. При прямом авиасообщении с Грузией билеты в Тбилиси были на 20% дешевле, чем при авиапутешествии в Баку. К перечню «слабых» мест направления туроператоры добавляют и отсутствие рекламы на российском рынке, и слабое знание азербайджанского турпродукта розницей. Как пример незнания специфики продукта специалисты ICS Travel Group сообщают о том, что часть туристов и агентов воспринимают Азербайджан как пляжную страну. «Азербайджан – очень гостеприимная страна, но большого прорыва тут ждать не стоит. Направление молодое, и многое еще нужно развивать», – считает руководитель направления туроператора PAC Group Светлана Гриценко. По оценкам туроператоров, в тройке Грузия-Армения-Азербайджан доля продаж последнего не превышает 20-25%. На Грузию приходилось 45-50% продаж туров, на Армению – 30%, остальное – на Азербайджан. Как отмечает Светлана Гриценко из PAC Group, Азербайджан «проигрывает по ценам своим конкурентам», но зато выигрывает по уровню сервиса, отелей. Кристина Царева, руководитель направления туроператора ANEX Tour, оценивает долю продаж Азербайджана на рынке кавказских республик в 30%. По ее мнению, пока что Азербайджан, в отличие от той же Грузии, недостаточно работал именно с массовым туристом, ориентируясь больше на тех россиян, кто готов приехать на конкретные событийные мероприятия, например, на этап гонок «Формулы-1». По мнению туроператоров-экспертов АТОР, «в краткосрочной перспективе Азербайджан на организованном рынке вряд ли станет альтернативой Грузии –из-за слабого знания этого направления, высокой стоимости туристических услуг внутри страны и дорогой авиаперевозки». Между тем, в беседе с нашим порталом Андрей Жарков, генеральный директор «Жарков Тур», отметил: «Азербайджан - это достойная замена Грузии, в некоторых моментах это направление даже лучше. К примеру, сервис. Ни в одной другой кавказской республике вы не найдете такого высокого сервиса, который ощущается уже в аэропорту им. Гейдара Алиева. На паспортном контроле сотрудники пограничной службы приветливо встречают гостей и желают им приятного отдыха в стране. Богатое культурное и историческое наследие, прекрасная кухня и вино – это важные составляющие хорошего отпуска, которые в Азербайджане не хуже, чем в Грузии. Тут есть море, курорты, даже медицинские курорты, например, в городе Набрань – там отличный бальнеологический курорт. Плюс в Азербайджан летают «Азербайджанские авиалинии», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Nordwind, UTrair и «Ираэро». И стоит отметить, что стоимость авиабилетов Москва – Баку очень приемлемая». /TOURBUS.RU

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