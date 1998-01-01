Новости Российский турист и его двухлетний сын стали жертвами урагана, обрушившегося на греческий полуостров Халкидики В настоящее время в курортных районах Кассандра и Ситония, подвергшихся удару стихии, могут находиться около 20 тысяч российских туристов

Шестеро иностранных туристов, в том числе двое россиян, погибли во время шторма, обрушившегося на греческий полуостров Халкидики, сообщает газета Greece Reporter. «По сообщениям властей, шесть человек, включая двоих детей, погибли в результате сильных штормовых ветров, дождей и града, обрушившихся на полуостров Халкидики в северной Греции. Погибшими были иностранные туристы — пожилая пара из Чехии, двое российских туристов, а также путешественники из Румынии», — пишет издание. По данным СМИ, 39-летний отец и его маленький сын, отдыхавшие в одном из отелей курортного поселка Неа-Потидея (Халкидики), оказались в эпицентре сильнейшего торнадо, порывы которого достигали ста км/ час. По сообщениям греческих СМИ, за пределами территории отеля россиян придавило упавшим деревом. Как рассказал вице-президент компании Ambotis Holidays Георгий Акритидис, которого цитируют РИА «Новости», «это случилось в отеле Potidia Palace, там была семья – трое детей, муж, жена. Супруга с двумя детьми была в номере, а папа, скорее всего, гулял по территории отеля с самым маленьким ребенком. Они бежали в номер. Все случилось за секунду – упало дерево и раздавило их". Пара из Чехии погибла, когда порывы ветра перевернули их трейлер. Гражданка Румынии и 8-летний мальчик скончались после обрушения на них крыши в ресторане в Неа-Плагия. По данным полиции, ещё 30 человек во время шторма получили ранения. Власти Греции объявили режим чрезвычайного положения на греческом полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который в ночь на четверг унес жизни шести туристов, сообщает в свою очередь сегодня газета Кathimerini. Почти 80% территории полуострова в настоящее время остаются без электроэнергии. В настоящее время порядка ста сотрудников государственной энергокорпорации Греции работают над восстановлением подачи электроэнергии. Ожидается, что они завершат работу и электричество вновь заработает к позднему вечеру четверга. Шторм нанес серьезный урон инфраструктуре полуострова, являющегося популярным у туристов летним направлением. Поваленные ветром деревья нанесли урон автомобилям. Шквалистый ветер переворачивал столики в местных кафе, шезлонги и зонтики на пляжах. Власти региона Центральная Македония, куда входит полуостров, начали подсчитывать финансовый ущерб, принесенный штормом. Ликвидировать последствия шторма совместно с сотрудниками спасательных служб вызвались военные. В то же время генеральный директор туроператора «Музенидис Тревэл» Александр Цандекиди, которого цитирует АТОР, сообщил, что сильный ураган, который длился около часа, затронул прибрежные районы двух «пальцев» полуострова Халкидики: Кассандру и Ситонию. Однако туристическая инфраструктура этих регионов не пострадала. «Разрушений отелей нет. Никакой эвакуации туристов не производилось. В регионах есть перебои с электричеством, но практически каждый отель имеет автономные электрогенераторы, так что в гостиницах есть свет. Также в отелях, в которых отдыхают наши туристы, нет проблем с питьевой водой и питанием. Жалоб туристов к нам не поступало. Максимальное неудобство, с которым могут столкнуться туристы, это поваленные деревья и зонтики на пляже. Мы оперативно мониторим обстановку на местах», – сообщил г-н Цандекиди. По оценке эксперта, в настоящее время на отдыхе в Кассандре и Ситонии могут находиться около 20 тысяч российских туристов. /TOURBUS.RU

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