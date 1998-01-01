Новости Почему «забуксовал» автобусный лоукостер? Эксперты обсуждают причину неудачного выхода на российский рынок европейского автобусного сервиса FlixBus

Планировавшийся еще в конце февраля выход на российский рынок немецкого автобусного сервиса FlixBus, о котором ранее сообщал наш портал, столкнулся с серьезными проблемами. Напомним, что сервис для поездок на междугородных автобусах FlixBus запустился в 2013 году. Сейчас это крупнейший подобный сервис в Европе, который работает в 29 странах континента, а также в США. В мае Bloomberg сообщало, что владеющая FlixBus компания FlixMobility планирует выйти на IPO при оценке более чем в €1 млрд. Как сообщает «КоммерсантЪ», российская структура немецкого сервиса FlixBus (ООО «Фликсбус Рус») в конце июня сменила гендиректора - вместо Юлии Блиновой должность занял Ханс-Хельмут Кюппер. Кроме того, с официального сайта сервиса пропали все вакансии на российском рынке, которые еще в феврале были представлены в большом количестве. На российском сайте FlixBus пока не появилось ни одного местного маршрута, также отсутствует информация о партнерах-перевозчиках. Ранее собеседники издания отмечали, что ряд крупных российских перевозчиков сразу отказались работать с FlixBus из-за его бизнес-модели: компания предлагала потенциальным партнерам контракт минимум на полтора года и претендовала на 30% выручки от проданных через сервис билетов. Опрошенным участникам рынка до сих пор не известны ни перевозчики, ни автовокзалы, согласившиеся на партнерство с FlixBus. Основатель сервиса «Атлас» Михаил Томшинский выделяет два основных препятствия для FlixBus на российском рынке: административные барьеры и монопольное положение автовокзалов, которые уже «забрали всю рентабельность бизнеса» и не заинтересованы в появлении сильного игрока. Впрочем, FlixBus не свернул планы по развитию в России, утверждают собеседники «Коммерсанта». По словам одного из них, сейчас немецкий сервис оценивает возможность и целесообразность инфраструктурных проектов в стране. Они подразумевают инвестиции в строительство автовокзалов и автостанций, чтобы обойти препятствие в виде существующих участников рынка. Но это «небыстрая история», рассуждает источник на автобусном рынке, с учетом строительства и бюрократических процедур такой формат выхода может занять один-два года. Как отмечает руководитель комиссии по автобусным перевозкам РСТ Владимир Рабинков, «похожие модели работы уже предложили рынку «Яндекс.Автобусы», Busfor, отчасти BlaBlaCar. Но проблема нашего рынка не в отсутствии в междугородних и международных перевозках предложений по их модернизации, а в законодательных препонах для их реализации. Ситуация в этом сегменте сейчас напоминает то, как выглядел рынок такси лет 10 назад. Услуги такси стали более доступны и финансово, и технологически совсем не так давно. В аналогичной либерализации нуждается сейчас и рынок автобусных перевозок. Появление нового активного игрока могло бы сыграть положительную роль. Но на нынешнем этапе у нас законодательно невозможна некая единая площадка для бронирования автобусных билетов по всей стране. Все маршруты утверждаются в Минтрансе. И FlixBus трудно преодолевать такой барьер». В свою очередь, Сергей Ромашкин, гендиректор компании «Дельфин», в интервью нашему корреспонденту отметил: «Говорить о востребованности FlixBus на нашем рынке сложно. Регулярные рейсовые перевозки нужны рынку, но они обособлены от туристического бизнеса, если говорить грубо. Туркомпании не реализуют данный продукт, причин множество. Если говорить об экскурсионных турах, как по Золотому кольцу, Санкт-Петербургу и его окрестностям, то это достаточно локализованный сегмент рынка, там перевозчики свои и новые не нужны. В Москве и Санкт-Петербурге, Казани переизбыток транспорта и тоже не ждут новых игроков». «Так что саму идею сложно назвать очень жизнеспособной. Думаю, что руководство компании оценило свои перспективы на рынке и просто решило подождать с запуском и доработать предложение», - заключил наш эксперт. /TOURBUS.RU

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