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Atout France представит France eMotion в центре Москвы

France eMotion - новый уникальный формат выставки, посвященной туристическим достопримечательностям, который сочетает в себе искусство фотографии и виртульную цифровую анимацию

France eMotion – новый проект Atout France и Французского института, посвященный главным туристическим достопримечательностям страны, откроется в столичном парке «Музеон» в ближайшее воскресенье, в День взятия Бастилии.

Четыре фотографа из разных стран мира, бенинец Ишола Акпо, бразилец Эду Монтенейру, американец Дэвид Шаллиол и испанка Лурдес Сегаде, побывали со своими камерами в разных регионах Франции и теперь предлагают нам взглянуть на объекты национального наследия с необычного ракурса.

В их компании зритель прогуляется по крепостным стенам и по паркам замков, побывает в музеях и на самых современных выставочных площадках, увидит укрепления аббатств и арки мостов.

Но это еще не все. Французские художники Жюли Стефен Ченг и Тома Понс решили дополнить фотографии и создали персонажа, который перемещается по фотографиям. А увидеть его можно с помощью бесплатного мобильного приложения France Еmotion, которое доступно для iOS и Android, в магазине приложений или в googleplay.

France eMotion – новый формат выставки, который сочетает в себе искусство фотографии и цифровую анимацию.

Экспозиция подразделяется на четыре главы: «От арки к арке. Восхищение такой, казалось бы, простой архитектурной формой, как арка, ее непрерывным развитием и в то же время постоянством», «О, времена! О, замки! Ностальгия по славному прошлому, которое все еще живет в замках и крепостях», «Виртуальные экскурсии по музеям. Удивитесь огромному разнообразию выставочных площадок: дворцов и особняков, старых промышленных объектов и авангардных построек», «Метаморфозы. Восхищение местами, магию которых раскрывает мастерство фотографов, позволяющее взглянуть на них с необычного ракурса».

35 диптихов складываются в восхитительную и любопытную панораму, охватывающую все исторические периоды, от первобытного общества до наших дней. Поиск соответствий и противопоставлений проявляется в выборе цветов, ракурсов съемки и кадрирования.

Вслед за реальными посетителями культурных мест виртуальный зритель обращает внимание на разнообразие пейзажей и памятников. Фотографы показывают историю в вечном движении, а архитектуру в непрерывном развитии, с древних времен до недавних футуристических сооружений.

Посмотреть выставку можно 14 июля в парке «Музеон» в Москве в рамках Дня Франции. Выставка организована Atout France и Французским институтом при поддержке авиакомпании «Эр Франс».

/TOURBUS.RU