Новости Над руководителем «Турпомощи» сгустились тучи Многочисленные источники сообщают, что в ближайший понедельник Александр Осауленко может быть уволен со своего поста

Глава Ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко может покинуть свой пост уже 15 июля, сообщил вчера вечером «Интефакс» со ссылкой на свой источник в туротрасли. "В последнее время работа нынешнего директора "Турпомощи" вызывала массу нареканий со стороны Минэкономразвития, Ростуризма, значительного числа туроператоров и представителей турагентского сообщества", — рассказал он. По словам источника, в ближайший понедельник состоится внеочередное заседание "Турпомощи", на котором будет принято решение, продолжит ли г-н Осауленко работу на своем посту или нет. "Директора "Турпомощи" переназначили всего три месяца назад, но ранее ни Минэкономразвития, ни Ростуризм не принимали радикальных действий по отношению к руководству "Турпомощи",так как рассчитывали на изменения системы его работы с рынком и туристами", — пояснил он. Напомним, что Александр Осаулеко был избран впервые на должность директора "Турпомощи" 21 мая 2015 года на общем собрании членов ассоциации, и позже неоднократно переизбирался на эту должность. Последний раз – в апреле 2019 года. В свою очередь источник АТОР сообщает, что Минэкономразвития и Ростуризм, «погрузившись в последнее время в анализ деятельности объединения «Турпомощь», выявили в работе нынешнего директора «Турпомощи» «значительное число фактов, вызывающих нарекания, в том числе со стороны участников рынка». Сами опрошенные участники рынка подтверждают: нарекания на рынке и, по их данным, вопросы у регулятора вызывали, в частности, действия руководства «Турпомощи» в процессе вывоза туристов «Жемчужной Реки». По данным источников АТОР, тогда не были использованы предлагаемые участниками рынка возможности вывоза туристов, и в итоге сумма, потраченная на эвакуацию россиян с Хайнаня, составила 68 млн руб. Все больше вопросов вызывал и платный «реестр турагентств» при «Турпомощи», не только не имеющий четкого юридического статуса, но и не гарантирующий туристам надежности турфирмы: мошенники с удовольствием тратили тысячу руб. за «членство в реестре». При этом расходование собранных денег «за реестр» и методы их сбора также вызывали вопросы – без ответов. Странности были отмечены и в других моментах, касающихся непрозрачной финансовой отчетности организации по средствам, аккумулируемым в фонды персональной ответственности и непрофильной деятельности руководства объединения, - утверждает АТОР, «Наблюдательный совет «Турпомощи» вправе, в соответствии с Уставом организации, передать вопрос о соответствии или несоответствии занимаемой должности нынешнего директора на усмотрение Общего Собрания «Турпомощи», инициировав его созыв. В данном случае мы не видим выхода за рамки его компетенции. Общее собрание и должно решить этот вопрос окончательно, если он будет вынесен на него», - считают юристы Правовой службы АТОР. Скорее всего, вслед за вопросом о директоре, встанет и вопрос о том, чем будет и должна заниматься «Турпомощь», отмечают участники рынка. Первые признаки этого уже есть: с сайта Ростуризма уже исчезли ссылки на реестр турагентов при ассоциации «Турпомощь». Вероятно, судьба этого проекта тоже будет пересмотрена при новом руководстве объединением, - сообщает АТОР. Отметим также, что, по информации ряда источников, в качестве преемника Александра Осауленко в должности главы «Турпомощи» рассматривается специалист из сферы авиации. /TOURBUS.RU

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