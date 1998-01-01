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10 июля
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Пресс-секретарь президента прокомментировал информацию о возможном возобновлении авиарейсов в Грузию/ Пилот лайнера, летевшего из Черногории в Москву, в полете потерял сознание/ Российский турист погиб в ДТП в Аланье
Пресс-секретарь президента прокомментировал информацию о возможном возобновлении авиарейсов в Грузию
Российские власти не исключают возможности возобновления полетов в Грузию, сообщил сегодня "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве. По словам собеседника издания, Москву «удовлетворила реакция официального Тбилиси на нецензурные высказывания журналиста Георгия Габунии в адрес российского президента». В МИД отметили, что если «власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.
Кроме того, российская сторона в перспективе готова вернуться к теме отмены визового режима для граждан Грузии.
Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам, что «о возобновлении полетов российских рейсов в Грузию говорить преждевременно, пока существуют угрозы для граждан РФ, находящихся в этой стране», - сообщает «Интерфакс». "Разумеется, нельзя исключать возобновление полетов. И, конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдет», - сказал г-н Песков.
По его словам, ограничение на полеты — это "абсолютно вынужденная мера". Он подчеркнул, что ситуация в Грузии "будет постоянно мониториться на предмет нормализации ситуации и исчезновения хотя бы малейшей угрозы для российских туристов".
"Вот тогда будет время уже анализа и принятия каких-то других решений, пока об этом говорить преждевременно", — заключил г-н Песков.
Пилот лайнера, летевшего из Черногории в Москву, в полете потерял сознание
КАЛУГА. 10 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС — Командир пассажирского лайнера Montenegro Airlines потерял сознание во время рейса из Тивата (Черногория) в Москву, сообщил сегодня "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.
«Второй пилот связался с диспетчерами и доложил о потере сознания командиром воздушного судна. Тот больше не мог исполнять обязанности. Было решено передать управление второму пилоту и экстренно предоставить возможность для посадки в Калуге", — сказал источник.
Самолет удалось благополучно посадить. Командир воздушного судна госпитализирован.
Российский турист погиб в ДТП в Аланье
В районе Аланья провинции Анталья на юге Турции погиб российский турист Сергей Демченко, сообщают сегодня турецкие СМИ. Согласно распространенному сообщению, россиянин Сергей Демченко погиб вчера рано утром. 37-летний мужчина был сбит автобусом, когда переходил шоссе D-400 в районе Махмутлар.
На место прибыли жандармерия и машина скорой помощи. Медики констатировали смерть Сергея Демченко и доставили его тело в Институт судебной медицины в Анталье.
Водитель автобуса задержан, жандармерия начала расследование.
/TOURBUS.RU
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