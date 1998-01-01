Новости

Горячие новости

Пресс-секретарь президента прокомментировал информацию о возможном возобновлении авиарейсов в Грузию/ Пилот лайнера, летевшего из Черногории в Москву, в полете потерял сознание/ Российский турист погиб в ДТП в Аланье

Пресс-секретарь президента прокомментировал информацию о возможном возобновлении авиарейсов в Грузию

Российские власти не исключают возможности возобновления полетов в Грузию, сообщил сегодня "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве. По словам собеседника издания, Москву «удовлетворила реакция официального Тбилиси на нецензурные высказывания журналиста Георгия Габунии в адрес российского президента». В МИД отметили, что если «власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.

Кроме того, российская сторона в перспективе готова вернуться к теме отмены визового режима для граждан Грузии.

Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам, что «о возобновлении полетов российских рейсов в Грузию говорить преждевременно, пока существуют угрозы для граждан РФ, находящихся в этой стране», - сообщает «Интерфакс». "Разумеется, нельзя исключать возобновление полетов. И, конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдет», - сказал г-н Песков.

По его словам, ограничение на полеты — это "абсолютно вынужденная мера". Он подчеркнул, что ситуация в Грузии "будет постоянно мониториться на предмет нормализации ситуации и исчезновения хотя бы малейшей угрозы для российских туристов".

"Вот тогда будет время уже анализа и принятия каких-то других решений, пока об этом говорить преждевременно", — заключил г-н Песков.

Пилот лайнера, летевшего из Черногории в Москву, в полете потерял сознание

КАЛУГА. 10 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС — Командир пассажирского лайнера Montenegro Airlines потерял сознание во время рейса из Тивата (Черногория) в Москву, сообщил сегодня "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

«Второй пилот связался с диспетчерами и доложил о потере сознания командиром воздушного судна. Тот больше не мог исполнять обязанности. Было решено передать управление второму пилоту и экстренно предоставить возможность для посадки в Калуге", — сказал источник.

Самолет удалось благополучно посадить. Командир воздушного судна госпитализирован.

Российский турист погиб в ДТП в Аланье

В районе Аланья провинции Анталья на юге Турции погиб российский турист Сергей Демченко, сообщают сегодня турецкие СМИ. Согласно распространенному сообщению, россиянин Сергей Демченко погиб вчера рано утром. 37-летний мужчина был сбит автобусом, когда переходил шоссе D-400 в районе Махмутлар.

На место прибыли жандармерия и машина скорой помощи. Медики констатировали смерть Сергея Демченко и доставили его тело в Институт судебной медицины в Анталье.

Водитель автобуса задержан, жандармерия начала расследование.

/TOURBUS.RU