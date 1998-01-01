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Владельцы Ostrovok.ru получат $10 млн инвестиций

Инвестиции будут направлены на усиление B2B-сегмента Emerging Travel Group и выход на новые рынки

Компания Emerging Travel Group, в которую входят международные бренды Rate Hawk, Zen Hotels и российские Ostrovok.ru и B2B.Ostrovok.ru привлекла инвестиции в размере 10 млн долларов США, которые будут направлены на усиление роста сегмента B2B на рынках присутствия компании и на выход в новые страны, - сообщили нам в пресс-службе холдинга.

В раунде финансирования приняли участие инвестиционная группа Льва Левиева LVL1 и основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы. Лев Левиев будет представлять группу инвесторов в совете директоров компании.

Как отметили в компании, основные вложения будут сделаны в систему Rate Hawk — международную B2B-платформу для онлайн-бронирования отелей, аренды автомобилей и организации сопутствующих тревел-услуг, которая начала свою работу в 2016 году. С помощью Rate Hawk тревел-агенты по всему миру могут забронировать сегодня свыше миллиона вариантов размещений в 220 странах. Сервис работает с 85 крупнейшими международными поставщиками отелей, а также имеет прямые контракты с 29 тыс. отелей.

На сегодняшний день партнерами Rate Hawk являются более 9 500 участников туристической индустрии в Европе, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке. Локальные команды развития бизнеса работают в 28 странах.

По итогам 2018 года оборот бренда Rate Hawk увеличился более чем на 300% по сравнению с 2017 годом. В этом же году бренд начал работу на 21 новом рынке, включая такие страны, как Албания, Болгария, Великобритания, Венгрия, Греция, Израиль, Италия, Кипр, Македония, Мальта, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Южная Африка.

Группа также намерена удерживать позиции на российском тревел-рынке, где сегодня является одним из лидеров в сегменте B2C и игроком номер один в сегменте B2B.

Как отметил Феликс Шпильман, CEO Emerging Travel Group, «с момента основания Rate Hawk демонстрирует высокие результаты на всех рынках, где действуют наши локальные подразделения. Мы намерены продолжить работу по расширению международной команды, которая будет заниматься запуском сервиса на новых рынках и усилением текущих позиций в странах присутствия. Привлеченные инвестиции дадут сильный толчок для дальнейшего развития продукта, его локализации на новые языки, совершенствования клиентского сервиса.

Наша глобальная цель – сделать Rate Hawk основным инструментом бронирования для тревел-профессионалов по всему миру».

Лев Левиев, основатель инвестиционной группы LVL1, в свою очередь заявил: «Мы впечатлены динамикой роста бизнеса: B2C-продукт уже завоевал лидирующие позиции на локальном рынке, а B2B и бизнес продолжает рост в России и на международных рынках. У компании есть внятная стратегия, фокус и четкий план дальнейшего развития и роста».

/TOURBUS.RU