Новости Компания New Travelers исключена из реестра туроператоров Среди 15 туроператоров, которые не смогли представить новый договор со страховщиком, оказалась и последняя из компаний, ранее входивших в холдинг «Натали Турс»

Ростуризм в связи с отзывом лицензии у страховой компании "НАСКО" исключил из единого федерального реестра туроператоров ООО "Центр туризма "Согласие", которое прежде входило в группу компаний "Натали Турс" и работало с осени 2018 года под брендом New Travelers, - сообщает «Интерфакс». Согласно приказу Ростуризма от 5 июля, опубликованного cегодня на сайте ведомства, 15 туроператоров, среди которых ООО "Центр туризма "Согласие", не предоставили документы, подтверждающие наличие новой страховой компании после банкротства АО "НАСКО" и исключены из реестра. По мнию экспертов, сейчас турагентства интересует, сохранится ли далее и кому будет принадлежать достанется система бронирования «Натекния», которая ранее перешла от «Натали Турс» к New Travellers. Ряд турагенств положительно оценивали функционал и удобство этого сервиса при составлении комбинированных туров. Напомним, что в конце июня туроператор New Travelers, чье юридическое лицо ООО "Центр туризма "Согласие" входило в группу компаний "Натали Турс", прекратил деятельность из-за неспособности найти замену обанкротившемуся страховщику. "Компания работала, нареканий к ней не было. Перед туристами за рубежом у туроператора неисполненных обязательств нет, от клиентов в России мы жалоб пока также не получали. Ситуация чрезвычайной не является не было. Сейчас они уведомили Ростуризм, что не смогли найти страховую компанию взамен "Наско", у которой с мая была отозвана лицензия", — рассказал ранее директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. В пресс-службе Ростуризма тогда же сообщили, что запросили информацию о ситуации с клиентами у компании. "Туроператор в своем ответе сообщил, что денежные средства туристам возвращены, и предоставил соответствующие платежные документы", — добавили в ведомстве. В свою очередь, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина сообщила, что, "как заявляет директор New Travelers Ксения Мостовская, у компании были очень небольшие продажи: за границей находились 14 ее туристов, и они планово вернулись 6 июля. Вперед оплачено порядка 20 заявок, по ним деньги переведены всем поставщикам услуг, и туристы могут ими воспользоваться. Три семьи отказались лететь, им 26 июня вернули деньги". Она отметила, что глава компании решила не продолжать деятельность и не искать нового страховщика в связи с низкой маржинальностью бизнеса. "Больше всего туристов компания отправляла в Европу и Индонезию. По словам Мостовской, у New Travelers большие убытки, в последнее время она многое закрывала собственными деньгами, включая возврат за три аннулированных тура. Компании сильно помешало то, что ее ассоциировали с владельцем "Натали Турс" Владимиром Воробьевым. Многие турагентства по этой причине не хотели с ней работать", — добавила эксперт. / TOURBUS.RU

