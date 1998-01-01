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10 июля
Более двадцати российских туристов не смогли попасть в Канкун
Эксперты комментируют вероятные причины отказа во въезде в Мексику двух групп российских туристов
Как стало известно из социальных сетей, в минувший четверг в аэропорту мексиканского города Канкуна была задержана группа россиян, прилетевших рейсом AZUR air из Москвы. Напомним, что россиянам для въезда в Мексику требуется виза, которую можно оформить в консульстве в Москве. Также в Мексику можно въехать по электронному разрешению, которое оформляется заранее на сайте Национального института миграции Мексики.
Как написала Марина Туник, сестра одной из задержанных россиянок, «Сестра с мужем отправились в свадебное путешествие в Канкун из Краснодара, купив турпутевку у Anex Tour. 4 июля они благополучно приземлились в аэропорту Канкуна, 4 часа простояли на таможенном контроле и тут начался их медовый отдых. Без объяснения причин их задержали, изъяли телефоны и личные вещи и закрыли в какой-то комнате». При этом позже она уточнила, что всего задержанных 10 человек, помимо пары из Краснодара, это семья с детьми из Кабардино-Балкарии и еще четверо молодых людей из Узбекистана.
По словам гжи Туник, в ночь на воскресенью пару из Краснодара решили депортировать из Мексики рейсом авиакомпании Air France в Москву с пересадкой в Париже. Других задержанных россиян информации отправили в Москву рейсом авиакомпании NordWind.
Между тем, как сообщает портал «Блокнот-Кранодар», «У троих туристов профиль не соответствовал цели поездки - по словам дипломатов, так могло выйти, если прибывшие были не в состоянии подтвердить бронь отеля, предоставить обратные билеты или доказать наличие средств пребывания в стране.
Еще троим въезд в Мексику был запрещен - они находятся в «черном» списке. Остальные имели российские паспорта, но прибыли из Узбекистана. Их заподозрили в фальшивых документах».
Позднее стало известно, что в субботу 6 июня еще одна группа из 14 россиян, которые прилетели в Канкун чартерным рейсом компании Nordwind (заказчик – «Пегас Туристик») также не смогли пересечь границу. В Твиттере посольства РФ в Мексике было сообщено, что причина та же: «Несоответствие цели поездки заявленной, а также возможное использование подложных документов»
При этом Анна Подгорная, генеральный директор «Пегас Туристик заявила, что «у всех пассажиров рейса Nordwind на руках был полный и верный пакет документов, необходимых для пересечения границы: от визы до ваучера на проживание в отеле и обратных билетов».
Как отметили, комментируя нашему порталу эти инциденты в пресс-службе TEZ TOUR нашему корреспонденту рассказали: «Во всем мире действует правило: наличие визы в паспорте дает право на въезд в страну, но не гарантирует успешное прохождение пограничного контроля.
Решение о том, разрешить гражданину пересечение границы или нет, принимает сотрудник пограничной службы, основываясь на множестве факторов. Предугадать исход в каждом конкретном случае невозможно, как невозможно и застраховаться от депортации.
/TOURBUS.RU
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