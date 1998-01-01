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10 июля
Более двадцати российских туристов не смогли попасть в Канкун

Эксперты комментируют вероятные причины отказа во въезде в  Мексику двух групп российских туристов  


Как стало известно из социальных сетей, в минувший четверг в аэропорту мексиканского города Канкуна была задержана группа россиян, прилетевших рейсом AZUR air из Москвы. Напомним, что россиянам для въезда в Мексику требуется виза, которую можно оформить в консульстве в Москве. Также в Мексику можно въехать по электронному разрешению, которое оформляется заранее на сайте Национального института миграции Мексики.

 

Как написала   Марина Туник, сестра одной из задержанных  россиянок, «Сестра с мужем отправились в свадебное путешествие в Канкун из Краснодара, купив турпутевку у Anex Tour. 4 июля они благополучно приземлились в аэропорту Канкуна, 4 часа простояли на таможенном контроле и тут начался их медовый отдых. Без объяснения причин их задержали, изъяли телефоны и личные вещи и закрыли в какой-то комнате». При этом позже она уточнила, что всего задержанных 10 человек, помимо пары из Краснодара, это семья с детьми из Кабардино-Балкарии и еще четверо молодых людей из Узбекистана.

 

По словам гжи Туник, в ночь на воскресенью пару из Краснодара решили депортировать из Мексики рейсом авиакомпании Air France в Москву с пересадкой в Париже. Других задержанных россиян информации отправили в Москву рейсом авиакомпании NordWind.

 

Между тем, как сообщает портал «Блокнот-Кранодар», «У троих туристов профиль не соответствовал цели поездки - по словам дипломатов, так могло выйти, если прибывшие были не в состоянии подтвердить бронь отеля, предоставить обратные билеты или доказать наличие средств пребывания в стране.

Еще троим въезд в Мексику был запрещен - они находятся в «черном» списке. Остальные имели российские паспорта, но прибыли из Узбекистана. Их заподозрили в фальшивых документах». 

В свою очередь зам. гендиректора компании Anex Tour Яна Муромова  сообщила СМИ, что причина принудительной отправки туристов на родину – в некорректном оформлении визы: «Путешественникам, имеющим российское гражданство, но рожденным в другой стране, необходимо получить визу в посольстве Мексики в РФ. Они же оформили электронное разрешение, которое не давало им права на въезд».

 

Позднее стало известно, что в субботу 6 июня еще одна группа из 14 россиян, которые   прилетели в Канкун чартерным рейсом компании Nordwind (заказчик – «Пегас Туристик») также не смогли пересечь границу. В Твиттере посольства РФ в Мексике было сообщено, что причина та же:  «Несоответствие цели поездки заявленной, а также возможное использование подложных документов»

При этом  Анна Подгорная, генеральный директор «Пегас Туристик заявила, что «у всех пассажиров рейса Nordwind на руках был полный и верный пакет документов, необходимых для пересечения границы: от визы до ваучера на проживание в отеле и обратных билетов».

 

Как отметили, комментируя нашему порталу  эти инциденты в  пресс-службе TEZ TOUR нашему корреспонденту рассказали: «Во всем мире действует правило: наличие визы в паспорте дает право на въезд в страну, но не гарантирует успешное прохождение пограничного контроля.

Решение о том, разрешить гражданину пересечение границы или нет, принимает сотрудник пограничной службы, основываясь на множестве факторов. Предугадать исход в каждом конкретном случае невозможно, как невозможно и застраховаться от депортации.
Тем не менее, риск получения отказа во въезде в страну можно уменьшить, если заранее подготовиться к прохождению пограничного контроля. Перед поездкой необходимо проверить наличие всех документов, в том числе, подтверждающих план поездки (билетов, страховки, ваучера). Важно убедиться, что срок действия визы и паспорта не истек, а также, что в нем достаточно свободных страниц.

Желательно запомнить название отеля и понимать хотя бы приблизительно, где он расположен. Необходимо иметь при себе достаточно денежных средств. Как правило, в памятках для туристов указывается минимальная сумма, которой нужно располагать при въезде в страну.
Советуем также проверить, какая информация хранится на телефонах, фотоаппаратах, ноутбуках и других носителях, так как сотрудник пограничной службы имеет право попросить электронное устройство для проверки и в случае обнаружения запрещенного контента может закрыть въезд в страну.

Если гражданин ранее был в стране и каким-либо образом успел проявить себя в негативном ключе, то важно урегулировать все возникшие разногласия и вопросы перед следующей поездкой.
При прохождении контроля необходимо вести себя достойно — если пограничник будет недоволен или оскорблен поведением или состоянием туриста, он может приложить все усилия, чтобы найти законную причину для отказа в пересечении границы».

/TOURBUS.RU


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