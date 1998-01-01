Новости Венгрия меняет провайдера своего визового центра Наши эксперты комментируют спрос на венгерском направлении на фоне информации о переходе функций визового провайдера от Pony Express к VFS Global

Как сообщили нам в пресс-службе Визового центра Венгрии, «Согласно решению Министерства иностранных дел и торговли Венгрии будет назначен новый визовый провайдер представительств Венгрии в Российской Федерации. Начало его работы ожидается в середине августа текущего года. Нынешний провайдер Pony Express гарантирует полное исполнение принятых обязательств по заключенным договорам». Последний день подачи документов на визу в офисе в Москве – 19 августа, в Санкт-Петербурге – 15 августа. По информации ряда туроператоров, место компании Pony Express займет структура VFS Global. Ожидается что Визовый центр Венгрии будет размещаться новом объединенном визовом центре VFS близ станции метро «Нагатинская». Опрошенные нами туроператоры, между тем не опасаются каких-либо проблем в связи с передачей функций визового центра новому провайдеру. Так, Наталья Хомченко, руководитель направления Венгрия компании De Visu, отметила в беседе с нами: «Проблем мы не ожидаем, тем более, что компания VFS Global хорошо известна, а передача ей функций визового центра Венгрии придется на конец летнего сезона. Сейчас мы наблюдаем на венгерском направлении спад по сравнению с продажами прошлого года примерно на 11%. Зато растет глубина продаж, например, уже есть заказы на Новый год и даже на май следующего года. Для лечебных курортов самое популярное время - это осень и весна. Сейчас как раз активно бронируют сентябрь и октябрь на термальных курортах. Летний пляжный сезон в Венгрии короткий. Есть туристы, которые предпочитают мягкий климат и семейный отдых на озере Балатон, но этот спрос не носит массового характера. В основном клиенты едут в Будапешт на 4 – 7 ночей с радиальными экскурсиями в разные уголки Венгрии и соседние страны – Австрию, Словакию. Сейчас «высокий сезон» на курорте Хайдусобосло. Здесь помимо круглогодичных лечебных процедур на основе уникальной местной термальной воды, летом открыт огромный летний водный парк с развлечениями для всей семьи. Можно и кататься на горках, и плавать в многочисленных бассейнах, заниматься спортом, и загорать на шезлонгах. Этот курорт очень любят не только наши туристы, но и европейцы, которые приезжают сюда на машинах». В свою очередь Анастасия Барталомеева, менеджер по маркетингу и PR туроператора «Магазин Путешествий», отметила в беседе с нами:«Сложностей в оформлении венгерских виз сейчас нет, и мы не ожидаем их в будущем. Спада на направлении у нас также нет.

В основном, наши туристы едут в Венгрию на неделю. И выбирают поездеи в Будапешт или Будапешт + озеро Балатон». /TOURBUS.RU

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