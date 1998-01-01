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09 июля
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Россия и Египет наметили шаги к полному возобновлению авиасообщения/ Открытие третьей ВПП аэропорта Шереметьево перенесли на сентябрь/ Китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines начала полеты в Россию


Россия и Египет наметили шаги к полному возобновлению авиасообщения

Как сообщает сегодня пресс-служба Росавиации,  "руководитель Росавиации Александр Нерадько встретился с послом Египта в РФ Ихабом Насром по вопросам сотрудничества России и Египта в сфере гражданской авиации. В ходе встречи обсуждены результаты состоявшегося в апреле 2019 года визита российских специалистов в международные аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха с целью повторного ознакомления с мерами обеспечения авиационной безопасности".

 

Как отметили в пресс-службе Росавиации, по итогам встречи были намечены конкретные шаги на пути к скорейшему возобновлению полноформатного воздушного сообщения, "определены ключевые направления и действия, нацеленные на развитие сотрудничества в области гражданской авиации, что, несомненно, будет способствовать экономическому росту и развитию культурных взаимосвязей между двумя государствами".

 

Прямое авиасообщение между Египтом и РФ было прервано осенью 2015 года после того, как над Синаем был взорван самолет авиакомпании "Когалымавиа", направлявшийся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Авиасообщение между Россией и Каиром было возобновлено 11 апреля 2018 года, когда "Аэрофлот" и Egypt Air снова начали выполнять прямые рейсы.

В 2018 году Египет посетили 145 тыс. российских туристов, на 50% больше, чем годом ранее.

 

Открытие третьей ВПП аэропорта Шереметьево перенесли на сентябрь

Ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) аэропорта Шереметьево вновь перенесен, в этот раз на сентябрь, сообщил "Интерфаксу" источник в Росавиации. "Предполагаемый ввод в эксплуатацию — 1 сентября", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сроки затянулись, в том числе из-за необходимости получить разрешительную документацию для начала работы полосы.

 

ВПП-3 Шереметьево строится с 2009 года. До 2015 г. генподрядчиком был "Инжтрансстрой", на тот момент входивший в "Базовый элемент" Олега Дерипаски и впоследствии обанкротившийся, после — по решению правительства им стала "Трансстроймеханизация" (входит в группу "Мостотрест", основной владелец которой — Аркадий Ротенберг).

 

В декабре гендиректор Шереметьево Михаил Василенко анонсировал открытие ВПП-3 в апреле 2019 г. Позднее замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик заявлял, что ведомство рассчитывает на готовность объекта к июню. В апреле Росавиация сообщала, что "строительная готовность комплекса новой взлетно-посадочной полосы в полном объеме" ожидается 1 июля 2019 г. На тот момент она оценивалась в "более 90%".

  

Китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines начала полеты в Россию

Китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines начала сегодня выполнять регулярные рейсы из Сианя во Владивосток, сообщает пресс-служба российского аэропорта. Полеты выполняются три раза в неделю на воздушном судне Airbus А320.

Сиань расположен на северо-западе КНР и является административным центром провинции Шэньси.

С учетом нового направления на сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с девятью китайскими городами.

/TOURBUS.RU



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