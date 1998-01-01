Нелегальный бизнес вредит здоровью приезжающих в Россию китайских туристов

Новый случай массового пищевого отравления зафиксирован в городе на Неве: в минувшую субботу сразу 37 гостей из Китая обратились за помощью в больницу им. Боткина с признаками пищевого отравления. Как выяснил при проверке Роспотребнадзор, все они питались в ресторане отеля «Шанхай» на Косой линии Васильевского острова.

Однако даже те 15 туристов, что были госпитализированы в больницу, от дальнейшего лечения отказались и отправились в Москву, мотивировав это желанием завершить тур и вернуться в Китай, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Как показало санитарно-эпидемиологическое расследование, предпринятое специалистами Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», ресторан, обслуживающий до тысячи иностранных туристов в день, работал со множеством «грубых нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства». Например, на момент проверки холодной воды в нем не было, «режим мытья посуды не соблюдался, в помещениях были обнаружены тараканы и мухи, а правила хранения пищевой продукции были нарушены».

В результате Роспотребнадзор отправил в отходы более 60 кг пищевой продукции, а деятельность ресторана им была приостановлена.

Такие случаи, к сожалению, не редкость. Как пояснила нашему порталу глава Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева, не далее чем в феврале этого года в городе была аналогичная история. 8 февраля, на четвертый день пребывания в Санкт-Петербурге, у многих членов группы из КНР проявились признаки отравления (головокружение, лихорадка, рвота, диарея): они обратились в больницу, после чего 14 человек, включая двухлетнюю девочку, были госпитализированы.

Однако, как и в июльском случае, после получения первой медицинской помощи отправились на поезде в Москву. Там шестерых из них госпитализировали повторно: они пробыли в больнице вплоть до 11 февраля, а затем их не без помощи посольства КНР отправили домой рейсом Санкт-Петербург – Ухань.

«Очень низкая оплата (240 рублей за 8 блюд + суп + рис + фрукты + чай), отсутствие любых требований к обслуживанию, кроме как согласие кормить дешево и в долг, закрытость для внешних посетителей - все это ведет к тому, что хозяину точки общепита не до соблюдения санэпиднормы, - говорит Виктория Баргачева. – Причем турфирмы изначально осознают потенциальные угрозы такой формы работы, и поэтому, когда массовые отравления случаются, стараются замести следы и рекомендуют туристам не обращаться к врачу».

По ее словам, нередки случаи, когда турфирма под любым предлогом старается «сбагрить» туристов: о случившемся нередко становится известно уже после возвращения группы в Китай. «А там все трактуют как недочеты российской стороны, - уверена эксперт. - Хотя по факту это - нелегальный китайский бизнес: если подобные рестораны проверяют, практически в каждом из них Роспотребнадзор обнаруживает массу нарушений».

По словам Виктории Баргачевой, в феврале группу из Ухани принимала компания, которая называлась «Эчжилюй». «Мы ничего про нее не знаем, - говорит она. – Судя по всему, она существует, но зарегистрирована ли в России, непонятно».



«Очень хочется, чтобы этот пример наглядно продемонстрировал, к чему приводит попустительство наших властей и отсутствие закона о гражданстве для гидов, – говорит Светлана Иванова, председатель правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Петербурга. – Ведь главное звено во всей нелегальной цепочке приема гостей из КНР - гиды-нелегалы. А вся эта жуткая антисанитария становится нашей городской проблемой: таких ресторанов множество».

По ее оценке, подобные рестораны – только частный случай. «Китайцы обслуживаются по замкнутому циклу: с ними работает нелегальный гид-китаец, их кормят в нелегальных китайских ресторанах, они обязаны совершать покупки в нелегальных китайских магазинах и т. д., – говорит она. - В результате ни рубля, ни юаня не остается в России: все деньги уходят в Китай, а точнее даже не покидают его, т. к. все расчеты осуществляются через внутрикитайскую платежную систему Unionpay».

И хотя последствия нового печального случая отравления целой группы туристов из КНР удалось сгладить, общей проблемы это явно не решает. Эксперты убеждены: если не будут предприняты какие-то кардинальные меры, регулирующие процесс приема безвизовых гостей из Китая, кормить их будут все так же дешево и сердито.

/TOURBUS.RU