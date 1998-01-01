Новости Число рейсов из России в Швейцарию резко возрастет Эксперты комментируют спрос на швейцарском направлении в этом сезоне и перспективы новых авиарейсов в альпийскую страну

Авиавласти России и Швейцарии договорились об увеличении количества рейсов между Москвой и Женевой с 14 до 35 в неделю, сообщил представитель Минтранса РФ. Сейчас рейсы на этом маршруте выполняют два назначенных перевозчика с каждой стороны — "Аэрофлот" и Swiss Air. Для российской авиакомпании еженедельное число коммерческих прав на полеты выросло с 14 до 21. Также, сообщил представитель Минтранса, откроется новое направление в Женеву из подмосковного аэропорта Жуковский — с частотой до семи рейсов в неделю. Кто будет выполнять полеты, он не уточнил. В конце 2017 года запустить рейс по этому маршруту планировали "Уральские авиалинии" — сейчас такого рейса не существует. Еще дополнительно семь рейсов будут осуществляться вторым назначенным перевозчиком, — отметили в Минтрансе. Что это за авиакомпании, в ведомстве не говорят. Как отметила в беседе с нами Мария Макарова, менеджер по маркетингу и PR московского офИСА Switzerland Tourism: «К сожалению, поток туристов в Швейцарию по нашим данным в этом году не растет, а сокращается. С января по апрель (пока у нас есть данные только за четыре месяца этого года) количество ночевок сократилось на 6.4%, а количество прибытий упало на 5.8%. Мы тоже узнали в новостях об увеличении количества возможных рейсов между Москвой и Женевой и будем очень рады, если пассажиры этих рейсов отправятся на курорты Швейцарии. Хотя, скорее всего, этими рейсами в зимний сезон будут пользоваться туристы, выбирающие горнолыжный отдых на курортах Франции, куда удобнее всего добираться именно из аэропорта Женевы». Юлия Крутицкая, руководитель отдела Швейцарии компании «ВАНД», в свою очередь отметила: «Увеличение перевозки в Швейцарию является положительным фактором, поскольку транспорт является важной составляющей наших туров в альпийскую страну». Еаконец, Татьяна Бондаренко, руководитель отдела по работе с агентствами «ТурТрансВояж», заявила в беседе с нами: «Спрос на Швейцарию у нас стабильный и ровный. Страна эта дорогая для массового туризма, но имеет своего постоянного клиента. Мы со своей стороны значительного прироста в с вязи с новыми рейсами не ожидаем». Отметим, что, по данным Федерального управления статистики Швейцарии, Швейцария в 2018 году приняла 138 тысяч российских туристов, а число ночевок российских туристов в швейцарских отелях выросло на 1,3%, до 357 тысяч. Ранее, по данным Switzerland Tourism, рекордное число российских ночевок было зафиксировано в Швейцарии в 2013 году – почти 580 тыс. В 2018 году их было на 38% меньше. Крупные города страны выбирают 45,7% российских туристов, горнолыжные курорты – 33%, маленькие города – 16%. Самые популярные города – Цюрих, Женева и Лозанна, самые популярные курорты – Церматт, Санкт-Мориц и Бад Рагац. В среднем, один российский турист тратит в стране 250 франков в день (около 222 евро) и проводит здесь 2,6 ночи. При этом россияне чаще посещают Швейцарию зимой, чем летом – 57,5% против 42,5%. /TOURBUS.RU

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