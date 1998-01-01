Яндекс изучил шесть миллиардов запросов и выяснил изменения туристических предпочтений россиян

Аналитическая служба сервиса "Яндекс.Путешествия" изучила 5,8 миллиарда туристических запросов, заданных пользователями поисковой системы за шесть лет, с 2014 по 2019 год и назвала самые популярные страны и курорты у россиян нынешним летом , а также изучила, как менялся спрос на туристические направления за последние шесть лет.

Согласно исследованию, самый популярный вид туризма в России в этом году – внутренний: в июне 2019 года больше половины (53%) всех туристических запросов касались отдыха в России, в первую очередь в Сочи, Анапе, Геленджике, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Следом по популярности идет Турция, на которую пришлось почти 15% всех поисковых запросов. Значительно меньше у пользователей "Яндекса" были востребованы Италия, Греция (по 2,5%), Испания (2,2%), Тунис (1,9%), Кипр (1,7%), Абхазия (1,5%), Грузия и Таиланд (по 1,1%).

Среди регионов мира самыми популярными оказались Ближний Восток и Северная Африка (Турция, Тунис, ОАЭ) – 39%. На втором месте – Европа (Италия, Греция, Испания) – 35%, на третьем – Ближнее Зарубежье (Абхазия, Грузия, Белоруссия) – 12%.

Меньше запросов было про Восточную и Южную Азию (Таиланд, Китай, Вьетнам) – 9%, Америку (США, Доминикана, Куба) – 4% и прочие регионы (Австралия, Танзания, Сейшелы) – 1%.

В свою очередь среди зарубежных городов и курортов наиболее востребованы турецкие Кемер, Аланья, Сиде, Анталья, Белек и Мармарис. Топ-15 состоит в основном из пляжных курортов, исключения составляют только Париж и Стамбул.

"Интересно менялся спрос на туризм. Аналитики изучили туристические запросы россиян за шесть лет, начиная с 2014 года, в конце которого произошло падение рубля. Оказалось, что в 2015 году доля туристических запросов сократилась на 10% по сравнению с 2014 годом. На предкризисный уровень интерес к туризму вернулся только в 2017. А этим летом про путешествия спрашивают на 20% чаще, чем пять лет назад", — рассказали " в пресс-службе Яндекса.

Как отметили также в компании, из-за кризиса 2014 года резко снизилась доля запросов про большинство популярных заграничных направлений. Многие европейские страны, например Испания, Греция, Италия, Чехия, до сих пор не вернули свои позиции. Другие — в их числе Франция и Германия — сделали это только нынешним летом. Спрос на путешествия в Юго-Восточную Азию на фоне кризиса тоже упал.

Сильнее всего пострадал Таиланд: к 2017 году интерес к нему почти восстановился, но затем пошёл на спад, возможно, из-за растущего интереса к Вьетнаму и Китаю.

Популярность отдыха на Ближнем Востоке и в Северной Африке на фоне кризиса 2014 года почти не изменилась — прежде всего благодаря устойчивому спросу на путешествия в Турцию и Египет. Интерес к региону резко просел в 2016 году, после того как осенью 2015 Россия ввела запрет на организацию чартерных рейсов в Турцию и полностью прекратила авиасообщение с Египтом.

Одновременно с общим снижением интереса к зарубежному туризму росла доля запросов про путешествия в страны ближнего зарубежья, особенно в Грузию. После массовых протестов в Тбилиси в середине июня и новостей о прекращении прямого авиасообщения между Россией и Грузией интерес к стране резко упал, но в конце месяца число туристических запросов про Грузию снова стало расти — 30 июня их было не намного меньше, чем за месяц до этого.

/TOURBUS.RU