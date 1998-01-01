Мини-отели просят перенести срок вступления в силу «запретительного» закона

Ряд объединений малых средств размещения города на Неве обратился к Владимиру Путину с просьбой отложить срок введения запрета на работу «малышей» в жилых помещениях. Аргументируя это тем, что по объективным причинам значительная часть предпринимателей не успевает переоформить площади в статус нежилого фонда, они просят президента отложить введение запрета за три года, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Среди подписавших просьбу значатся представители Гильдии малых средств размещения,

Ассоциации малых гостиниц Петербурга, Лиги хостелов и бизнес-ассоциации «Опора России».

Кроме аргумента о нереальности срока перевода помещений из разряда жилых помещений в нежилой фонд, авторы петиции указывают и на то, что подавляющая часть тех мини-отелей и хостелов, которые находятся под угрозой закрытия, своевременно получили сертификаты о «звездности» и тем самым подтвердили полное соответствие требованиям закона на тот момент.

К решению проблемы «ускорения» процесса перевода недвижимости в нежилой фонд обещает подключиться и профильный комитет Смольного. Заместитель руководителя Комитета по развитию туризма Наны Гвичия уже не раз заявляла о том, что «те средства размещения, которые прошли классификацию и испытывают сложности в этом плане, могут рассчитывать на нашу поддержку». В частности, в срок до 1 августа комитет намерен собирать обращения по этому поводу с той целью, чтобы выявить тенденцию.

«В случае, если проблема с переводом помещений в нежилой фонд окажется типовой, мы готовы подключиться и напрямую обратиться к врио губернатора или на федеральный уровень», - говорит Нана Гвичия.

Наряду с этим правительство Петербурга делает крен в сторону тех объектов, которые изначально размещаются в нежилом фонде. Так, на состоявшемся на днях заседании под руководством вице-губернатора Олега Маркова вновь было подтверждено желание властей развивать свою программу создания хостелов.

В частности, уже передано в аренду предпринимателям под эти цели 16 объектов (в трех из них средства размещения уже заработали), до конца года под создание гостиничной инфраструктуры будут переданы еще 8, а в 2020-м - еще 17.

Подчеркивая приверженность идее увеличивать турпоток в Петербург, вице-губернатор Олег Марков поручил дополнить список объектов и участков, которые можно использовать под развитие гостиничной инфраструктуры. Причем речь идет не только о стационарных: город по-прежнему не отказывается и от идеи развития сети плавучих гостиниц. «Чтобы привлекать в Петербург больше туристов, нам крайне важно соответствующим образом развивать инфраструктуру их приема, полностью отвечающую запросам наших гостей», – подчеркнул Олег Марков.



Вместе с тем не все участники рынка уверены, что с 1 октября деятельность многих «малышей» будет прекращена. В частности, Эдуард Демидов, глава Комиссии отельеров Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», полагает, что большая часть из них все же найдет вариант продолжения работы в другом формате. Как вариант, эксперты называют возможность сдачи помещений в аренду на длительные сроки (в т. ч. покомнатно).

К тому же каким образом и кто станет проверять порядок размещения гостей в частной квартире, допуск в которую осуществляется по воле ее хозяина, пока непонятно. Ведь всегда можно сказать, что это приехали друзья или родственники, которые живут бесплатно…

Да и за использование жилого помещения не по назначению физическое лицо может быть наказано штрафом всего в 1-1,5 тыс. рублей – эта сумма на фоне вероятной ежемесячной прибыли в десятки тысяч кажется смешной. А ведь еще надо доказать тот факт, что оно сдается не по назначению…

/TOURBUS.RU