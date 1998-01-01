Оказываются ли туроператоры от французских программ?

Сложность и масштаб проблем с получением французских виз, информация о которых которая на днях появилась в ряде СМИ, по словам опрошенных туроператоров, сильно преувеличены – сообщает АТОР.

По словам туроператоров, в основе той ситуации, что описана в медиа, лежат некоторые реальные изменения в сроках выдачи виз на пике сезона, и, в ряде случаев – поздняя подача документов на визу, но ни о каких «ограничениях продаж туров во Францию» речь не идет.

Действительно, если раньше подать заявление на визу во Францию можно было в режиме живой очереди, то в мае текущего года французы ввели запись на подачу документов, а сроки оформления виз вместо 48 часов составляют на пике сезона пять дней, но иногда шесть или семь .

Эксперты отмечают, что описываемая в СМИ ситуация базируется, вероятно, на тех случаях, когда туристы забронировали тур во Францию, по записи подали документы и ожидали, что затем виза будет выдана за два-три дня, но консульство из-за пиковых нагрузок тянет до 5, а то и 7 рабочих дней.

«В таком случае агентство и туроператор действительно уже не могут переориентировать туристов, хотя бы потому, что их документы находятся в консульстве. Вывод один – сейчас документы на визу во Францию желательно подавать за 20, а лучше за 25 дней до предполагаемой даты поездки», - говорят эксперты рынка.

Увеличение сроков рассмотрения документов, по словам Динары Хайретдиновой, руководителя визового отдела BSI Group, сейчас не вызывает сейчас проблем у туроператоров в части продаж туров.

«У нас трудностей не возникает. Всех наших туристов мы предупреждаем о необходимости заблаговременно подавать документы. Что послужило причиной некоторого «ажиотажа» вокруг темы виз во Францию? Вероятно, речь идет о туристах, которые принимают решение о поездке во Францию в последний момент и рассчитывают получить визу за пару дней. Да, так сделать нельзя – но об этом все знают», - говорит эксперт.

По словам экспертов, которых цитирует АТОР, туров во Францию идут, направление пользуется спросом, и никаких ограничений для туристов здесь нет. Безусловно, если приходит турист и хочет улететь во Францию в ближайшую неделю, но у него нет визы, то ему будет предложено альтернативное направление, поскольку за такой срок визу оформить не удастся. Если же документы на французский шенген поданы заблаговременно – за 20-25 дней до поездки, то проблем возникнуть не должно, подчеркивают участники рынка.

То, что особых проблем с оформлением виз во Францию сейчас нет, говорят и опрошенные нашим порталом операторы.

Так, Алена Ларионцева, PR-менеджер PAC Group, отметила: «Срок выхода французских виз в настоящий момент увеличен. Мы учитываем это, отвечая на запросы клиентов».

В свою очередь Татьяна Бондаренко, руководитель отдела по работе с агентствами «ТурТрансВояж» cообщила: «Ситуация с французским визами стабильная, чтобы подать документы в Москве, необходимо осуществить онлайн-запись, которая идёт на 1,5-2 недели вперёд. Других сложностей нет, об отказах в оформлении виз или об ограничении наших программ речи не идёт».

/TOURBUS.RU