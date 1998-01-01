Вопросы реализации туристического потенциала внутренних водных путей России были рассмотрены на Национальном туристском форуме «Реки России»

В мероприятиях форума приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, глава области Игорь Руденя, глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и другие почетные гости

Второго июля в отеле «Рэдиссон Резорт Завидово» состоялся Национальный туристский форум «Реки России», который традиционно проводится в Твери начиная с 2013 года и объединяет представителей отрасли, бизнеса и власти для обсуждения перспектив развития водного туризма в стране.

В мероприятиях форума приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, глава области Игорь Руденя, глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и другие почетные гости.

«Показатели развития внутреннего туризма - 67 млн человек за 2018 год, - сообщила, открывая пленарное заседание, заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. - В развитии водного туризма важно и строительство судов, и поддержка коммуникаций, создание льготной системы налогообложения и преференций для инвесторов. И не стоит при этом забывать, что точкой туристического притяжения является не только Волга, но, например, и великие сибирские реки. Так, в будущем году впервые за много лет будут организованы круизы по Енисею».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отдельно остановился на результатах развития кластера «Завидово», в инфраструктуру которого уже вложено более 15 млн рублей частных инвестиций. С 2012 года Внешэкономбанк РФ участвует в финансировании проекта «Завидово» и планирует заниматься финансированием проекта и далее. «В ближайшие несколько недель мы планируем подписание соглашения с Внешэкономбанком о дальнейшем развитии кластера»,- заявил г-н Руденя.

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев отметил, что диалог бизнеса и власти, состоявшийся на площадке форума, способствует росту туриндустрии в регионах, прежде всего, в Центральной России. «Центральная Россия – это центр туризма. Этот тот регион, который в последние годы показывает большой рост, в том числе по водному туризму. Такие форумы, как сегодняшний, позволяют наладить диалог между бизнесом, федеральной и региональной властью, как сделать этот рост ещё больше», – отметил Игорь Щеголев.

Сергей Бачин, председатель совета директоров группы компаний «Агранта», поделился опытом создания таких крупных туристических кластеров, как «Завидово», «Ярославское взморье» и «Роза Хутор». Он подчеркнул, что для успешной реализации задуманного требуется ряд условий: «Главное - наличие интересных мест, куда приезжают, а уж дальше вокруг этого вырастет и экотуризм, и исторический туризм, и множество малых и средних бизнесов».

Большой интерес у участников форума вызвали тематические круглые столы.

В рамках деловой программы форума состоялся круглый стол «Информационная повестка регионов», модератором которого выступили ведущая телеканала РБК Юлия Прохорова и основатель проекта FAQтура, эксперт Российского союза туриндустрии Александр Елисеев, а хэдлайнером - Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму.

В рамках выступления Зарина Догузова обозначила проблемы маркетинга России. Это отсутствие маркетинговой стратегии продвижения туристического потенциала России.

Она отметила, что в сети Интернет мало качественного материала (фото-, видеоконтента) о туристическом и культурном потенциале России, бюджетные финансовые средства тратятся на продвижение нескольких информационных ресурсов, где представлен материал о туристическом потенциале России, неэффективное сотрудничество с бизнесом в вопросе продвижения туристического потенциала России.

Круглый стол «Приоритетные направления инвестиций в развитии внутренних водных путей» модерировали Юлия Прохорова и Владимир Маркин, заместитель руководителя ФГБУ «Канал имени Москвы».

На открытой площадке отеля Рэдиссон Завидово, в шатре на берегу реки состоялся круглый стол «Сувенир для круизного туриста» и торжественная церемония подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Модераторами выступили Геннадий Шаталов, председатель Правления «Region PR», основатель Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» и Елена Сургуладзе, руководитель Координационного центра Международного культурно-познавательного проекта «Узоры городов России». Круглый стол был посвящен тематике туристического сувенира, где эксперты конкурса подвели итоги, дали обратную связь финалистам и обозначили тенденции развития данного направления.

Всего на участие в окружном этапе конкурса было заявлено 436 сувениров из 31 региона страны. В финале было представлено более 200 туристических сувениров от авторов из 24 регионов страны. Лучшие работы окружного этапа конкурса примут участие в общенациональном финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2019 года, который пройдет в октябре в Саратове.

Во второй половине дня там же состоялся круглый стол «Малые города на реках: актуальные вопросы привлечения и обслуживания туристов», который традиционно модерировал Юрий Щегольков, генеральный директор НКО «Фонд развития малых исторических городов». Он рассказал подробно о развитии таких исторических городов как Березов и Шеркалы, в которых побывал накануне. Тема развития малых исторических городов традиционно вызывает большой интерес участников форума, в этом году он прошел на площадке форума уже в третий раз. По окончании круглого стола состоялось подписание соглашения о совместной деятельности между НКО «Фонд развития малых исторических городов» и компанией ООО «Инфофлот».

Гостей форума ожидали специальные проекты: экспозиция, посвященная более чем 300-летней истории российского судостроения; макет галеры «Тверь», исторические экскурсы во времена пассажирского пароходного общества «Самолет» и путешествия Афанасия Никитина. Ресторан отеля приготовит рыбные блюда по старинным рецептам.

В рамках Форума была организована выставочная экспозиция «Реки России» с разделами: туристские кластеры в сфере речного туризма; турпродукты речного круизного туризма; гастрономические бренды регионов, стоящих на круизных маршрутах – Республика Удмуртия, Нижегородская и Тверская области; тематические музейные объекты; художественная экспозиция «Арт-Передвижение. Настоящая Россия» - выставка художников, творящих в малых исторических городах нашей страны.

В работе форума приняли участие около 600 гостей, в том числе представители федеральных и региональных органов исполнительной власти; профессионалы и эксперты отрасли, представители ассоциаций судовладельцев, речных судоходных компаний, торгово-промышленных палат и объединений предпринимателей, общественных и молодежных организаций.