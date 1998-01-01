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Зарплату грузчиков в Шереметьево повысили до двухсот тысяч руб./ Две туристки погибли в результате аварии катамарана близ курорта Джубга/ Летевший в Берлин лайнер "Ютэйр" вернулся сегодня в Москву из-за сбоя в системе кондиционирования

Зарплату грузчиков в Шереметьево повысили до двухсот тысяч руб.

Аэропорт Шереметьево повысил зарплату грузчикам в июне до 200-211 тысяч, операторы погрузчиков могли заработать 290 000 рублей, что было сделано для решения проблемы с обработкой багажа, сообщает сегодня газета "Ведомости".

Как отмечает газета со ссылкой на источника, такие зарплаты озвучил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко на совещании в пятницу у главы Минтранса Евгения Дитриха.

Г-н Василенко не уточнил, фиксированная это зарплата или максимальный доход с учетом бонусов и переработок, а также коснулся ли рост зарплат всех грузчиков или только вновь нанимаемых.

Издание отмечает, что компания "Шереметьево хэндлинг", которой перешли обязанности по обработке багажа в новом терминале В, а также для рейсов "Аэрофлота" в других терминалах, не успела набрать новых сотрудников, что привело к коллапсу.

Изначально грузчиков набирали на зарплату примерно на 10% ниже, чем в "Аэрофлоте", причем без прежних льгот на покупку авиабилетов. В мае "Шереметьево хэндлинг" набирал грузчиков на 45 000 рублей в месяц после вычета налогов.

Один из собеседников газеты сообщил, что оптимальный штат грузчиков "Шереметьево хэндлинг" составляет 2 000 человек, сейчас их 1 400.

Между тем первый заместитель генерального директора по производству Шереметьево Андрей Никулина заявил сегодня «Газете.Ru», что средняя зарплата грузчиков составляет 82 тысячи рублей за вычетом налогов.

Ранее вышедшую информацию о зарплатах грузчиков на уровне 200-211 тыс. он назвал «непроверенной».

Две туристки погибли в результате аварии катамарана близ курорта Джубга

Туапсинский районный суд (Краснодарский край) в воскресенье оправил в следственный изолятор на два месяца капитана прогулочного катера — фигуранта уголовного дела о гибели двух человек в Черном море под Джубгой, сообщили агентству "Интерфакс" в суде. По его словам, суд учел то, что подозреваемый пытался скрыться от правоохранительных органов.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР, в свою очередь, сообщили, что подозреваемый — житель города Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) 1963 года рождения.

Вечером 7 июля в Черном море близ Джубги перевернулся прогулочный катамаран "Атолл", на котором, по данным СК РФ, находились 55 человек, в том числе 12 детей. Две женщины погибли. Транспортная прокуратура рассматривает в качестве основной версии происшествия перегруз судна.

Владелец катамарана, бизнесмен из Ставропольского края, опрошен по делу в качестве свидетеля.

Директор предприятия-изготовителя прогулочного катамарана Дмитрий Сребный заявил "Интерфаксу", что судно было рассчитано всего на 10 пассажиров.

Катамаран зарегистрирован в порту Туапсе, свидетельство выдавалось в 2017 году, его вместимость — 12 человек (10 пассажиров и 2 члена экипажа).

Летевший в Берлин лайнер "Ютэйр" вернулся сегодня в Москву из-за сбоя в системе кондиционирования

Летевший в Берлин Boeing "Ютэйр" вернулся сегодня днем в Москву, - сообщает «Интерфакс». Пассажирский Boeing прервал полет в Берлин и возвращтился в Москву из-за отказа одной из бортовых систем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Дала сбой система кондиционирования", — сказал источник.

Самолет запросил возвращение в аэропорт вылета Внуково, когда находился в воздушном пространстве Литвы близ Каунаса.

/TOURBUS.RU