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Лучшие сувениры для путешественников получили признание и награды

Итоги Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» были подведены на Национальном туристском форуме «Реки России»

1-2 июля в Твери и Завидово в рамках Национального туристского форума «Реки России» состоялся финал окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Организаторами окружного этапа конкурса выступили Министерство туризма Тверской области, ГК «Конкорд» и ФРОС Region PR.

Всего на участие в окружном этапе конкурса было заявлено 436 сувениров из 31 региона страны: Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Калининградская, Курская, Липецкая, Ленинградская, Московская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области; Ставропольский край; Республики: Калмыкия, Карелия, Коми; Ненецкий автономный округ; г. Москва и г. Санкт-Петербург.

В финале было представлено более двухсот туристических сувениров от авторов из 24 регионов страны. Экспертный совет окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» СЗФО, ЦФО, ЮФО и СКФО состоял из профессионалов туристического бизнеса.

На открытой площадке отеля Рэдиссон Завидово, в шатре на берегу реки состоялся круглый стол «Сувенир для круизного туриста» и торжественная церемонию подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Модераторами выступили Геннадий Шаталов, председатель Правления «Region PR», основатель Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» и Елена Сургуладзе, руководитель Координационного центра Международного культурно-познавательного проекта «Узоры городов России».

Круглый стол был посвящен тематике туристического сувенира, где эксперты конкурса подвели итоги, дали обратную связь финалистам и обозначили тенденции развития данного направления.

«Пятый сезон Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» конкретными результатами демонстрирует, что «туристический сувенир» является самостоятельным направлением сувенирной продукции.

Итоги окружного конкурса в Твери на практике показывают, что уже во многих регионах страны создаются сувениры, которые, при правильном их продвижении, будут востребованы, как отечественными, так и зарубежными туристами. ФРОС Region PR в рамках развития направления «туристический сувенир» начинает реализацию ддва проектов: «Создание Ассоциации производителей и продавцов туристических сувениров» и «Карта туристических сувениров России», – прокомментировал Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС Region PR, член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, основатель Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир», Воронеж.

«Туристический сувенир – душа региона, хранитель местных историй и впечатлений путешественников. Отражение этих удивительных свойств, мы нашли в идеях, технике производства, легендах и историях в работах победителей. Сегодня организаторы и участники конкурса «Туристический сувенир» создают культуру потребления, стандарты качественного производства и расширяют каналы реализации туристических сувениров и терруарных продуктов – делая огромный вклад в развитие туризма в России», – поделилась своими впечатлениями Юлия Мохова, заместитель гендиректора юридического агентства «Персона Грата», советник генерального директора Союза национальных и международных туристских информационных организаций, основатель Mokhova Marketing & Consulting.

«Как прекрасно, что у нас в России столько творческих, талантливых и креативных людей. Людей, которые любят свой регион, город, музей, событие и хотят, чтоб у туристов сохранилась память о нем. В каждый туристический сувенир они вкладывают частичку своей души. Очень порадовало разнообразие. Представлено много линеек сувениров. Выбор лучшего сделать было нереально трудно», – заявила Елена Богомолова, гендиректор туроператора «Аллюр», президент ассоциации «Нижегородский центр развития туризма».

Лучшие работы окружного этапа конкурса примут участие в общенациональном финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2019 года, который пройдет в октябре в Саратове.

/TOURBUS.RU