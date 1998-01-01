«Россия» возобновила полеты на Шри-Ланку

Авиакомпания "Россия" возобновила полетную программу из московского аэропорта "Шереметьево" в столицу Шри-Ланки Коломбо после ее приостановки в мае.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, прямые рейсы из Москвы в Коломбо будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и пятницам, а в обратном направлении – по средам и субботам. На маршруте будет летать Boeing 777-300, время в пути составит 9 часов.

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостановила полеты из Москвы в Коломбо 11 мая.

Напомним, что в минувшем апреле в ходе празднования католической Пасхи в трех гостиницах и церквях Шри-Ланки произошла серия взрывов, в которых погибли более 320 человек. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка ИГ.

25 апреля МИД РФ и Ростуризм рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Шри-Ланку, а туроператорам – приостановить продажи туров. С аналогичными рекомендациями выступили и МИДы многих других стран.

"Решение "России" возобновить полеты в Коломбо может свидетельствовать о признании факта нормализации обстановки и безопасности посещения туристами этой страны", — считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В свою очередь Юлия Фрундина, начальник отдела Юго-Восточной Азии компании Quinta Tour, отметила в беседе с нами: «Новость о терактах в апреле не привела к заметному отказу от поездок наших клиентов, а сейчас, по прошествие времени об этом помнят только те, кого эта трагедия затронула лично.

Лето - не сезон для Шри - Ланки. Да, конечно, есть курорт Трингкомале, где летом можно купаться избегая огромных волн. Но сейчас мы сконцентрированы на подготовке и расчете туров на осенний-зимний сезон. У нас уже есть запросы на новогодние каникулы».

В то же время, как сообщил телеканал Channel News Asia, "Власти Шри-Ланки пошли на ряд мер, чтобы вернут туристов в страну после серии пасхальных взрывов. Так, авиакомпания SriLankan Airlines выпустила несколько спецпредложений, отели предлагают бесплатные групповые трансферы, а некоторые гостиничные номера упали в цене до 50%".

Кроме того, как отмечается, Шри-Ланка запустила рекламную кампанию в России, как на одном из ключевых рынков для направления.

"Брони на следующие несколько месяцев есть, но заполняемость снизилась с 30% до 10%. Иностранцам предлагают максимально низкие цены. Так, один из туристов почти неделю отдыхал в люксовом отеле за $200", — сообщает телеканал.

На данный момент Шри-Ланку ежедневно посещают 1,4-1,5 тыс. иностранных туристов – это значительно меньше, чем в прошлом году, когда было 4,5 тыс. Сразу после терактов число путешественников упало до 1 тыс.

"Мы ожидаем, что турпоток будет восстанавливаться, но это не может произойти быстро – особенно, в маленьких отелях", — цитирует телеканал представителя офиса по туризму страны.

/TOURBUS.RU