На финском турнаправлении начался долгожданный рост

Впервые за довольно длительное время направление по итогам первого полугодия 2019-го оказалось в плюсе. И хотя прибавка пока не слишком велика, ее можно расценивать как тенденцию: почувствовав стабильность, россияне снова потянулись по хорошо знакомому им направлению, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Статистика Пограничной охраны Финляндии такова: по ее данным, за 6 месяцев 2019 года российско-финляндскую границу граждане иностранных государств пересекли 4,4 млн раз – показатель, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, вырос на 3%.

Примерно такими же темпами растет и количество пересечений границы в Юго-Восточной Финляндии, где находятся почти все самые популярные у россиян пункты перехода границы: по сведениям финской стороны, число пересечений на автомобильных (МАПП) «Торфяновка», «Светогорск», «Брусничное», а также на железнодорожном «Вайниккала» превысило 3,5 млн, прибавив 4%.

Причем наибольшим темпом прироста может похвастать как раз железнодорожный пункт пропуска «Вайниккала», через который курсируют скоростной «Аллегро» из Петербурга и поезд «Лев Толстой» из Москвы. Что касается МАПП, здесь лидирует находящееся по дороге в финскую Лаппенранту «Брусничное»: по итогам первого полугодия 2019-го там зафиксировано 1,36 млн пересечений границы.

Подкрепляют позитив и сведения финской статистики о числе ночевок в стране: по ее данным, по этому показателю россияне вновь прочно занимают первое место, заметно опережая идущих на втором месте шведов и всех остальных, включая американцев, китайцев и пр.

Спрос на направлении действительно растет. Как пояснила глава Центра познавательных путешествий «Дядюшка Ник» Марина Бородинова, «он действительно заметно выше, чем в прошлом году.

При этом востребованы и разнообразные поездки в Западную Европу, и в Скандинавию. В частности, у нас большим спросом пользуются туры на Аландские острова, острова в районе Турку, а также поездки в регион Саймы и другие путешествия в Финляндию».

Подтверждает тенденцию и генеральный директор группы компаний «Петротур» Игорь Мазулов. «В целом на экскурсионных маршрутах в Европу рост спроса достигает 35,. – отмечает он. - Интерес к экскурсионным поездкам по самым разным направлениям и с разным содержанием, в том числе в Скандинавию и Финляндию, очевиден. Если не произойдет каких-то критических перемен на рынке (например, скачков курса валюты), сезон на этом направлении вполне может быть успешным».

В качестве причин роста интереса к Финляндии эксперты называют стабильность валюты, близость к Петербургу и разнообразие предложений со стороны соседней страны. «Поскольку курс евро довольно стабилен, это привело к росту шопинг-туризма, - говорят специалисты. – Однако и такие факторы, как близость к северной столице и возможность выбрать туры разного содержания играют роль: клиенты могут отправиться в Финляндию без больших временных и денежных затрат, что в нынешней экономической ситуации очень привлекательно».

/TOURBUS.RU