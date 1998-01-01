Весь мир – в подарок детям

Юные путешественники отправились этим летом в речной круиз на теплоходе «Михаил Булгаков» в рамках благотворительной программы Российского союза туриндустрии на Северо-Западе

Акция «Весь мир – в подарок детям Санкт-Петербурга» успешно реализуется в этом году усилиями туроператорских компаний Российского союза туриндустрии на Северо-Западе и Совета муниципальных образований.

Так, недавно юные туристы отправились по маршруту Москва – Мышкин – Кузино – Старая Ладога – Сортавала – Валаам – Коневец – Санкт-Петербург на теплоходе «Михаил Булгаков».

Надо отметить, что «Михаил Булгаков» - не простой теплоход, а теплоход-пансионат. Путешествие по рекам и озёрам вомогает снятию психоэмоционального напряжения, особенно для жителей мегаполисов, оказывает оздоровительное воздействие – успокаивающее, повышающее работоспособность, иммунитет и настроение Кроме того к услугам отдыхающих на борту -, фиточаи и кислородные коктейли, сбалансированное меню ресторана с возможностью выбора вегетарианских и низкокалорийных блюд, детского меню и даже радиосказка перед сном от кота Бегемота.

А кроме того - бассейн, тренажёры, утренняя зарядка с тренером на «Солнечной палубе», в течение дня – занятия по дыхательной гимнастике, йоге для начинающих. Спортивная программа «Сила богатырская» со всевозможными состязаниями.

У юных путешественников восторги и удивления начались уже с первых минут путешествия. Ведь каждый день их ждал новый город, новые экскурсионные мероприятия.

В городе Мышкин для всех состоялась экскурсия на старинную мельницу с экспозицией «Амбарные мыши» (две из которых неожиданно «оживают»), музеи «Столица лоцманов» и «Русские валенки», посещение комплекса «Дворец мыши» с весёлым представлением. В Старой Ладоге туристы попали на открытие уникальной персональной выставки - петрозаводский художник Владимир Зорин, единственный в мине владеющий техникой гравюры на бересте, познакомил со своими работами.

Никого не оставили равнодушными экскурсии в Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастырь. Валаам и Коневец покорили своей суровой красотой. Путь проходил по каналу Москва-Волга и многочисленным шлюзам, Рыбинскому водохранилищу, Белому, Онежскому, Ладожскому озёрам - история России мелькала как в машине времени.

С каждой стоянки юные путешественники возвращались с «трофеями» – там приобреталась свистулька с необычным звуком, там меч-кладенец, там деревянные движущиеся игрушки, там леденцовые зверюшки – от обычного петушка до героини мультика про Машу и медведя.

Благотворительная акция «Весь мир – в подарок детям Санкт-Петербурга» – значимая поддержка семьям. И не только в материальном смысле, хотя это тоже очень важно. Ведь все расходы по организации поездки, включая транспорт, размещение, питание и экскурсии, взяли на себя организаторы. Но и в моральном, и в воспитательном. У освобождённых на время от бытовых проблем опекунов и родителей было больше времени остаётся на общение с детьми, свою релаксацию.

« Атмосфера в круизе сложилась очень добрая, все друг к другу предупредительны, уважительны, внимательны. Дети быстро освоились, перезнакомились с детьми из Москвы. Никаких за весь путь конфликтов, даже намёка на них. Плюс высокий сервис и гостеприимство. Команда теплохода всё сделала для того, чтобы не скучали ни дети, ни взрослые», – поделилась впечатлениями участник круиза Галина Харитонова.

Участие в акции наглядно свидетельствует о готовности туриндустрии нашей страны возвращать детям и их семьям радость от жизни и привлекать тем самым внимание к проблемам детей и подростков по всей России

«Туроператоры и круизные компании широко откликнулись на инициативу порадовать ребят интересными поездками, – отмечает директор РСТ – Северо-Запад Екатерина Шадская. – В конце апреля благодаря туроператору «Интурист» свыше 20-ти детей познакомились с главными достопримечательностями Сочи и его окрестностей. В сентябре компания запланировала для ребят увлекательную поездку в Крым».

В мае круизный оператор «ВодоходЪ» организовал для десяти участников акции круиз по «Серебряному ожерелью России» с заходом на о. Валаам и в деревню Мандроги. Паромная компания MOBY SPL в июне отправит сорок детей по маршрутам «Балтика – наш общий дом» с заходами в Хельсинки, Таллин и Стокгольм.

Всего до конца 2019 года и далее по лучшим туристским маршрутам страны отправятся несколько сотен ребят. Организаторы продолжают вести активные переговоры с потенциальными партнёрами акции и ожидают, что перечень маршрутов в дальнейшем расширится.

/TOURBUS.RU