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05 июля
Amadeus рассказал о главных туристических трендах этого лета
Ведущий поставщик технологических решений для индустрии туризма проанализировал статистику бронирований авиабилетов в этом сезоне
Ведущий поставщик технологических решений для мировой индустрии туризма и перевозок Amadeus проанализировал статистику бронирований авиабилетов
на сезон летних отпусков и выявил зарубежные направления, наиболее востребованные среди российских туристов в этом высоком сезоне.
Топ-10 самых популярных направлений по версии компании возглавили Испания, Италия и Турция. В десятку также вошли Германия, Франция, Греция, Грузия, а замыкают список Великобритания, Чехия и Черногория.
При этом наиболее существенный рост бронирований на период с 1 июня по 31 августа зафиксирован для путешествий вГрузию(+39%), Турцию (+35%), Чехию (+32%) и Черногорию (+26%).
«Грузия сохраняет свои высокие позиции среди приоритетных направлений для россиян, однако в связи с текущей ситуацией с приостановкой прямого авиасообщения между Россией и Грузией статистика по итогам лета может скорректироваться», – комментирует тренд Леонид Мармер, генеральный директор российского офиса Amadeus.
Интересно, что общее количество запланированных россиянами зарубежных поездок увеличилось на 13%по сравнению с летним сезоном прошлого года. «Рост бронирований летнего отпуска в этом годус наибольшей вероятностью связан с тем, что прошлым летом россияне предпочли остаться дома и насладиться проходящим в России Чемпионатом мира по футболу», – отмечает Леонид Мармер.
Продолжительность летних каникул россиян за границей составит этим летом в среднем 13 дней. Дольше всего туристы будут отдыхать в Испании (15 дней) и Греции (14 дней). По сравнению с прошлым годом, значительнее всего увеличились сроки поездок в Турцию (+22%) и Чехию (+19%). Снижение средней продолжительности пребывания Amadeusотмечает только для Германии и Франции (-3% и -4% соответственно).
Также выросло и число поисковых запросов российских онлайн-турагентств – на 14% по сравнению с 2018 годом.
В топ-10 по поискам вошли Турция, Италия, Германия, Испания, Таиланд, Греция, США и Китай. По сравнению с прошлым годом, наибольший рост спроса зафиксирован в отношении ОАЭ (+42%), Грузии(+41%), Турции (+25%), Украины (+15%) и Чехии (+16%).
/TOURBUS.RU
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