Новости Тайвань еще на год продлил безвизовый режим для россиян и увеличил его срок до трех недель Эксперты комментируют новые шаги тайваньских властей, направленные на увеличение российского турпотока

Как сообщает газета Taiwan News, «Тайвань еще на год продлевает безвизовый режим для россиян, который был запущен в сентябре 2018 года в качестве эксперимента и должен был завершиться 31 июля. В связи с успехом программы безвизового въезда, власти острова решили продлить ее до 31 июля 2020 года. Кроме того, для граждан РФ увеличен срок безвизового пребывания до 21 дня». Газета отмечает, что в связи с этим власти страны надеются на дальнейший рост российского турпотока. При этом Taiwan News цитирует генерального директора Бюро консульских дел страны г-на Чена Чуншена, который заметил, что российские туристы «много тратят, однако нередко нарушают законодательство Тайваня». В 2018 году Тайвань посетили 11 млн зарубежных туристов, сами жители острова совершили 16 млн поездок за рубеж. За тот же период Тайвань посетили 10,4 тысячи российских туристов, это на 12,5% больше, чем годом ранее. По данным тайваньской официальной статистики, с прошлого сентября поток российских путешественников на остров прирос на 65% – в период с сентября 2018 года по май 2019 года на остров прибыли 11 520 туристов из России, в то время как в аналогичный период 2017-18 годов – 6950 человек. В мае прямые рейсы в столицу страны Тайбэй из Москвы запустила авиакомпания Royal Flight, а из Владивостока – S7 Airlines. Ранее, в марте этого года Тайвань открыл в Москве свое туристическое представительство. Как сообщает АТОР, туроператоры, работающие на направлении, подтверждают, что эффект от введенных в 2018 году визовых послаблений не заставил себя ждать, и возможностью посетить остров воспользовались гораздо больше россиян, чем в 2017 году. Однако пока, по словам Евгения Глотова, руководителя отдела маркетинга компании Chiha Travel, речь идет в большей степени о бизнес-путешественниках. Именно они первыми по достоинству оценили продление безвизового въезда и запуск прямых рейсов. В то же время Филипп Обручев-Миронов, руководитель отдела Юго-Восточной Азии туроператора «Интурист», сообщил, что в ассортименте компании появятся туры на Тайвань – уже до конца текущей недели они будут выставлены в систему бронирования туроператора. «Да, спрос пока невелик, все таки направление малоизвестно российским туристам и нуждается в активной пиар поддержке, но перспективы у Тайваня однозначно есть», – отметил г-н Филипп Обручев-Миронов. В свою очередь в интервью нашему порталу Юлия Фрундина, начальник отдела Юго-Восточной Азии компании Quinta Tour отметила: «Безусловно, Тайвань уделяется сейчас много внимания своему продвижению в России. При этом делается акцент на прямой перелет, на то что безвизовый режим продлен еще на год, а срок безвизового пребывания увеличен до трех недель. При этом, на мой взгляд, для того, чтобы туристы вернулись довольными из этого путешествия, туристические компании должны вести достаточно большую просветительскую работу и подробно информировать потенциальных туристов о потенциале этой страны. Очень многие наши клиенты считают, что так как Тайвань - это остров, то это дает возможность пляжного отдыха круглый год и очень часто пытаются сравнить его с Таиландом. На мой взгляд, делать это категорически нельзя, поскольку инфраструктура тайских курортов (отели, обилие предприятий питания, возможность самого разного досуга) находится в огромном отрыве от многих курортов Юго-Восточной Азии. Путешествия на Тайвань можно рекомендовать тем, для кого в приоритете эко-туризм, спокойный отдых, здоровая и вкусная еда». /TOURBUS.RU

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