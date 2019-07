Новости В Чехии начался фестивальный марафон Во второй половине лета туристов, приезжающих в Чехию, ждет множество интереснейших культурных событий

Культурный календарь Чехии - один из самых плотных в Европе. События нередко следуют буквально одно за другим. А поскольку страна невелика, дороги приличного европейского уровня, железнодорожный транспорт также по-европейски выдерживает график движения, то оказавшись здесь вполне можно за короткое время посетить несколько фестивалей, чаше всего музыкальных, но не только. Судите сами - 6 июля в Праге завершится мотоциклетный фестиваль Prague Harley Days 2019. На него как всегда съехались более ста тысяч байкеров и их боевых подруг со всего мира, чтобы себя показать, других посмотреть и славно провести время под хорошую музыку с чешским пивом и достойной чешской закуской. Это по ряду параметров крупнейший мотопраздник Европы у фанатов мотоциклов Харлей-Дэвидсон. Буквально через день здесь же в Праге 8 июля открывается один из крупнейших джазовых фестивалей в Европе Bohemia Jazz Fest. В этом году он проходит в 14-й раз и продлится с 8 по 17 июля. Начавшись в Праге 8 июля, он 10 июля переместится в Пльзень, затем поочередно города Либерец (11 июля), Домажлисе (13 июля), Табор (14 июля) и Брно (15 июля). Bohemia Jazz Festвходит в число в число важнейших культурных событий Чехии вместе с фестивалями «Пражская весна», «Сметана Литомышль» и «Colors of Ostrava». Выступления музыкантов будут проходить на разных площадках, но в каждом городе будет бесплатный концерт на центральной площади. Подробности: www.bohemiajazzfest.cz Вслед за Bohemia Jazz Fest 17 июля открывается Colours of Ostrava (17-20.7.2019) – многожанровый международный музыкальный фестиваль, который ежегодно проводится в Остраве с 2002 г. Фестиваль удостоен многих музыкальных наград: Лучшее музыкальное событие 2004 г.; премия Anděl за главное музыкальное событие 2005 и 2006 гг., European Festival Awards и Czech Superbrands за 2015 г., В 2016 г. The Guardian включила Colours of Ostrava вошел в число 10 лучших европейских фестивалей. Многие концерты фестиваля проходят в суровых интерьерах бывших промышленных предприятий, которые стали в этом регионе объектами индустриального туризма. Подробнее: www.colours.cz Масштабным волнующим финалом серии июльских музыкальных событий станет Международный музыкальный фестиваль Český Krumlov (19.7.-10.8.2019), котрый проводится с 1992 г. Это грандиозное четырехнедельное летнее шоу мировой музыкальной культуры, в котором принимают участие выдающиеся чешские и зарубежные исполнители и где звучит лучшая музыка всех жанров, созданная с XV по XXI век. Фестиваль проводится в Чески-Крумлове - городе, который внесен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Завершающий вечер фестиваля будет полностью посвящен 100-летней годовщине Чешской Республики. В начале вечера на главной площади выступит Военный оркестр из Оломоуца. Из Словацкой Республики приглашен всемирно известный ансамбль Lúčnica, который выступит вместе с известным чешским коллективом Čechomor. В совместном ансамбле также примет участие духовой оркестр Владо Кумпана. Вечером, помимо культурной программы, можно будет познакомиться с традиционной кухней обеих стран. Подробности: www.festivalkrumlov.cz. /TOURBUS.RU

