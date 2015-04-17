Для туристических автобусов на берегах Невы нет места

На днях туристический бизнес города на Неве облетела приятная новость: экскурсионным автобусам разрешили бесплатно пользоваться автостоянкой около ГМЗ «Петергоф». Причем сделано это вполне официально, поскольку соответствующие изменения внесены в постановление правительства Петербурга от 17.04.2015 г.

Однако эксперты отрасли уверены: этот шаг – только начало пути.

«Нужен системный подход и постоянная кропотливая работа по созданию инфраструктуры туристических услуг, в том числе транспортных, - считает Олег Куксов, председатель правления Союза автоперевозчиков «Регионы». - А то получится как с историей о велодорожках: перекрыли всю набережную реки Фонтанки, и теперь приходится высаживать пассажиров с левой стороны, прямо на проезжую часть».

Поддерживает его и глава компании «Бест драйв» Кира Журавская. «Если в Петродворце или Пушкине еще можно найти варианты для стоянки автобусов, в собственно Петербурге стоять вообще негде, - считает она. - Мы постоянно нарываемся на штрафы, т. к. все стоянки немногочисленные и нередко забиты легковыми машинами».

По ее оценке, если раньше многие автобусы отстаивались на набережной Фонтанки, решение по поводу организации там велосипедных дорожек не только сузило проезжую часть, но и лишило дополнительной стоянки автобусы.

И ситуация, при которой водители туристических автобусов что-то нарушают в любом случае, для Петербурга обычна: они просто не могут посадить или взять на борт пассажиров, «отстояться» или припарковаться, не нарушив тех или иных интересов.

Делается ли что-то в этом направлении? По словам Олега Куксова, попытки есть. В частности, из 40 поданных для утверждения в профильные ведомства города мест для стоянки туристических автобусов 13 были все же одобрены. «Однако уже в течение года мы никак не можем их согласовать», - делится он.

Да и попытка создать интерактивную карту, на которой представители турбизнеса бы видели, где и сколько имеется мест для отстоя автобусов, пока ничем не завершилась. В результате работа водителя автобуса в Петербурге похожа на броуновское движение – машина все время должна перемещаться в попытках найти хоть какое-то место для ожидания пассажиров, где шофер не нарвется на штраф.

Опрошенные водители в один голос говорят: сейчас в центре Петербурга единственной достаточно емкой стоянкой обладает только Исаакиевский собор. Остальные имеющиеся в распоряжении организаторов туров места, как правило, вмещают лишь 3-8 машин и уже не соответствуют объему турпотока в город.

«Вовремя доставить туристов к тому или иному музею или ресторану – это большая проблема, - считают и гиды. – Причем она не решается годами и увы, ситуация лучше не становится».

«Подвезти туристов и что-то им показать – это проблема,. – соглашается Кира Журавская. - У Исаакия можно встать только в том случае, если вы приедете до 9 утра, а во все остальные места вообще не влезть».

Если учесть, что Петербург планирует увеличивать турпоток (а врио губернатора Александр Беглов уверенно говорит о росте до 10 млн человек), вопрос транспортного обслуживания гостей выходит на первый план. «Нужно принимать продуманные стратегические решения, которые учитывали бы интересы разных сторон и способствовали развитию туризма как перспективной и выгодной для города отрасли», - считает Олег Куксов.

/TOURBUS.RU