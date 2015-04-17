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05 июля
Для туристических автобусов на берегах Невы нет места
Эксперты обсуждают острую проблему, стоящую перед организаторами автобусных туров по Северной столице
На днях туристический бизнес города на Неве облетела приятная новость: экскурсионным автобусам разрешили бесплатно пользоваться автостоянкой около ГМЗ «Петергоф». Причем сделано это вполне официально, поскольку соответствующие изменения внесены в постановление правительства Петербурга от 17.04.2015 г.
Однако эксперты отрасли уверены: этот шаг – только начало пути.
«Нужен системный подход и постоянная кропотливая работа по созданию инфраструктуры туристических услуг, в том числе транспортных, - считает Олег Куксов, председатель правления Союза автоперевозчиков «Регионы». - А то получится как с историей о велодорожках: перекрыли всю набережную реки Фонтанки, и теперь приходится высаживать пассажиров с левой стороны, прямо на проезжую часть».
Поддерживает его и глава компании «Бест драйв» Кира Журавская. «Если в Петродворце или Пушкине еще можно найти варианты для стоянки автобусов, в собственно Петербурге стоять вообще негде, - считает она. - Мы постоянно нарываемся на штрафы, т. к. все стоянки немногочисленные и нередко забиты легковыми машинами».
По ее оценке, если раньше многие автобусы отстаивались на набережной Фонтанки, решение по поводу организации там велосипедных дорожек не только сузило проезжую часть, но и лишило дополнительной стоянки автобусы.
И ситуация, при которой водители туристических автобусов что-то нарушают в любом случае, для Петербурга обычна: они просто не могут посадить или взять на борт пассажиров, «отстояться» или припарковаться, не нарушив тех или иных интересов.
Делается ли что-то в этом направлении? По словам Олега Куксова, попытки есть. В частности, из 40 поданных для утверждения в профильные ведомства города мест для стоянки туристических автобусов 13 были все же одобрены. «Однако уже в течение года мы никак не можем их согласовать», - делится он.
Да и попытка создать интерактивную карту, на которой представители турбизнеса бы видели, где и сколько имеется мест для отстоя автобусов, пока ничем не завершилась. В результате работа водителя автобуса в Петербурге похожа на броуновское движение – машина все время должна перемещаться в попытках найти хоть какое-то место для ожидания пассажиров, где шофер не нарвется на штраф.
Опрошенные водители в один голос говорят: сейчас в центре Петербурга единственной достаточно емкой стоянкой обладает только Исаакиевский собор. Остальные имеющиеся в распоряжении организаторов туров места, как правило, вмещают лишь 3-8 машин и уже не соответствуют объему турпотока в город.
«Вовремя доставить туристов к тому или иному музею или ресторану – это большая проблема, - считают и гиды. – Причем она не решается годами и увы, ситуация лучше не становится».
«Подвезти туристов и что-то им показать – это проблема,. – соглашается Кира Журавская. - У Исаакия можно встать только в том случае, если вы приедете до 9 утра, а во все остальные места вообще не влезть».
Если учесть, что Петербург планирует увеличивать турпоток (а врио губернатора Александр Беглов уверенно говорит о росте до 10 млн человек), вопрос транспортного обслуживания гостей выходит на первый план. «Нужно принимать продуманные стратегические решения, которые учитывали бы интересы разных сторон и способствовали развитию туризма как перспективной и выгодной для города отрасли», - считает Олег Куксов.
/TOURBUS.RU
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