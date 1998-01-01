«Въездные» туроператоры получат первые субсидии уже этой осенью

Пилотный проект по субсидированию российских туроператоров, обеспечивающих прирост в РФ иностранных туристов, будет запущен уже осенью, сообщили сегодня в пресс-службе Ростуризма.

"Пилотный проект по субсидированию туроператоров, обеспечивающих прирост в РФ иностранных туристов из Германии, Израиля, США, Японии, Кореи, Индии, Великобритании, Испании, Италии и Франции, будет запущен осенью текущего года. Выплаты должны возместить часть затрат организаций на размещение иностранцев на территории России. На реализацию программы в 2019 году предусмотрено 571,3 млн руб., а в 2020 и 2021 годах – по 821,3 млн рублей", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, размер субсидии будет определяться количеством туристов из целевых стран за отчетный период, а также уточняющих коэффициентов. К ним относятся сроки пребывания на территории РФ, категория средств размещения, в которой они останавливались, а также субъект РФ, в который они приезжают.

"Так, размер субсидии за одного туриста может варьироваться от 1,2 тыс. до 9,6 тыс. рублей. В то же время постановлением устанавливаются лимиты на размеры субсидии, которые составляют 50 млн рублей на одного туроператора (5 млн руб. на одну страну)", — пояснили в Ростуризме.

Согласно правилам предоставления субсидий, Москва, Петербург и Краснодарский край отнесены к субъектам категории "1" с наименьшим повышающим, а в высокий сезон даже понижающим коэффициентом. Татарстан, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Костромская, Московская и Ярославская области отнесены к категории "2" с коэффициентом 1,3.

Остальные субъекты РФ отнесены к категории "3" с коэффициентом 1,6. То есть, за привлечение туристов в эти регионы туроператоры получат больше денег, чем за привлечение их в столицы и Краснодарский край.

Кроме того, в правилах установлены требования к туроператору, который может претендовать на субсидию. В частности, он не должен быть иностранным юридическим лицом, а стаж работы в сфере въездного туризма должен быть не менее двух лет. У компании также не должно быть задолженностей перед налоговыми органами.

Предложенный подход похож на лучшие мировые практики, и туроператоры выступают за такой механизм, говорит исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин. Субсидия даже в 1,2 тыс. руб. за иностранного туриста «немаленькая, и с ней лучше, чем без нее», признает г-н Толчин, добавляя, что по опыту других стран сумма, которая дает результат и позволяет покрыть риски и расходы туроператоров, составляет около $50 за человека.

«Есть некоторые тонкости с точки зрения подсчета коэффициентов. Так, в рамках тура «Императорская Россия» мы идем большую часть пути по регионам из третьей категории (предполагает наибольший повышающий коэффициент). Но тур стартует в высокий сезон из Москвы, а это предполагает применение понижающего коэффициента. Таким образом, несмотря на то, что поезд идет в течение двух недель по регионам из третьей категории, общее повышение коэффициента будет не столь значительным», - говорит заместитель генерального директора «РЖД ТУР» Наталья Артомонова, которую цитирует АТОР.

«Страны, перечисленные в постановлении правительства, определенно дают качественный туристический поток в РФ. В дальнейшем, на наш взгляд, список можно было бы дополнить рядом стран Персидского залива (Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн), стран Латинской Америки (Мексика, Чили) и стран Юго-Восточной Азии (Таиланд)», - считает PR-директор UTS Group Михаил Дмитриев.

Отметим, что в 2018 году Россию с туристическими целями посетили, по данным Росстата, 24,5 млн иностранцев.

Из стран, не считающихся ближним зарубежьем и не имеющих с Россией общей границы, наибольший турпоток был зафиксирован из Германии (645 тыс. человек), Южной Кореи (381 тыс.) и Израиля (225 тыс.).

/TOURBUS.RU