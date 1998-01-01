До конца лета авиасообщение между Чехией и Россией сохранится в прежних объемах

К обсуждению дальнейших взаимоотношений авиавласти двух стран вернутся по окончании летнего сезона

Авиационные власти Чехии согласилась с предложением России сохранить авиасообщение между странами в существующих объемах, вернутся к переговорам к концу лета, следует из сообщения чешского министерства транспорта, - сообщает «Интерфакс».

"Министерства транспорта Чешской республики и Российской Федерации согласились на сохранение существующего состояния воздушного движения. К концу лета они продолжат переговоры, чтобы обсудить структуру дальнейшего сотрудничества на будущий период", — говорится в сообщении регулятора.

Решение принято во избежание "снижения комфорта пассажиров" в высокий летний сезон, отмечает чешский Минтранс.

Напомним, что в минувший вторник российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию, поскольку авиавласти этой страны аннулировали разрешения на полеты.

Как пояснили позднее в Минтрансе Чехии, «ситуация возникла из-за недопонимания между авиационными властями России и Чехии. Минтранс России неожиданно ограничил право авиакомпании «Чешские авиалинии» летать над Сибирью в Сеул, хотя чешский перевозчик использовал этот маршрут много лет. Чешская сторона рассматривает этот шаг как недружественный и, в свою очередь, ограничила российским компаниям полеты в Чехию».

По информации «Коммерсанта», в Чехии на тот момент находились до 20 тыс. граждан России. Впрочем, к вечеру того же дня РФ и Чехия договорились о возобновлении рейсов до 7 июля.

Отметим, что, как сообщили нам в компании Biletix, исходя из аналитики бронирований авиабилетов , в первом полугодии 2019 года на Прагу пришлось 98,9% российского турпотока в Чехии. 1,1% - на Карловы Вары. По итогам полугодия Прага заняла третье место в рейтинге самых популярных заграничных направлений.

Доля бронирований авиабилетов в Прагу составила 5% от всех бронирований по международным направлениям в указанный период.

Наступившим летом объем бронирований авиабилетов в Прагу вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на авиабилеты туда-обратно из российских городов в Прагу снизился на 20% - с 15 865 до 12 692 рублей.

Прага заняла 14 место в рейтинге самых популярных заграничных направлений текущего лета.

При этом средняя глубина бронирований авиабилетов в Чехию в 2019 году составляет 49 дней, средняя продолжительность пребывания российских туристов в Чехии– 9 дней, наибольшая доля бронирований авиабилетов в Чехию пришлась на российских туристов в возрастной группе 30-35 лет (16%). Из них 53% женщины, 47% мужчины.

Отметbм также, что, по данным Национального туристического управления Чехии, в январе – марте Чехию посетила 131 тысяча граждан РФ, что на 8,9% меньше, чем за тот же период год назад. Россия заняла четвертое место по объему турпотока в Чехию после Германии (418,6 тыс. человек), Словакии (143,1 тыс.) и Польши (136,9 тыс.).

/TOURBUS.RU