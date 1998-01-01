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«Чарующее путешествие» в Саксонию – на аллеях Цветного бульвара

В центре Москвы открылась фотовыставка, посвященная самой живописной земле Германии

Вчера днем руководитель национального туристического офиса Германии в России (DZT) Алла Беликова открыла фотовыставку «Саксония – чарующее путешествие» на Главной аллее Цветного бульвара.

На открытии также выступили руководитель отдела культуры посольства Германии в Москве Ян Канторчик и главный редактор журнала National Geographic Traveler Ольга Яковина.

Саксония - очень фотогеничная земля Германии. Поэтому журнал National Geographic Traveler совместно с Национальным туристическим офисом Германии в России объявили конкурс «Саксония – чарующее путешествие», который прошел на сайте nat-geo.ru с 28 февраля по 24 марта 2019 года.

К участию принимались фотографии Саксонии, отражающие индивидуальный взгляд фотографов на эту замечательную часть Германии. В экспозицию вошли самые яркие работы конкурса, а автор лучшей фотографии уже получил заслуженный приз: путешествие в Саксонию.

Всего же посетители выставки увидели 30 лучших работ, выбранных из двух тысяч, представленных на конкурс.

На выставке были также представлены работы блогеров, сделанные во время путешествия в Саксонию, организованного Офисом по туризму Германии.

Для посетителей выставки журнал National Geographic Traveler вместе с Национальным туристическим офисом Германии в России подготовили интересную программу: lounge-зону с очками виртуальной реальности, где можно было полюбоваться пейзажами Германии и мягкие уличные кресла-шезлонги.

Также можно было отведать саксонский стрит-фуд в виде брецелей. Самые любознательные гости приняли участие в викторине и получили призы.

На фото: Среди почетных гостей церемонии открытия фотовыставки - руководитель организации по развитию туризма при правительстве Саксонии/TMGS Вероника Хибл (на фото слева) и представители офисов по туризму Дрездена и Лейпцига.